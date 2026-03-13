Gică Craioveanu (58 de ani), fost atacant legendar al Universității Craiova, nu și-a ascuns deloc dezamăgirea după eșecul suferit de echipa sa de suflet, 0-1, cu FC Argeș.

Craioveanu i-a criticat pe olteni pentru felul în care s-au prezentat și s-a arătat, de asemenea, contrariat de anumite decizii ale antrenorului Filipe Coelho.

„Sunt trist pentru că atunci când mă așteptam mai puțin să pierdem am pierdut. Consider că a fost cel mai modest meci din sezon. Azi ne-a lipsit ce am avut până acum: fotbalul! Ne-a lipsit calitatea în ultimii 25 de metri.

Am fost mai slabi decât cu Metaloglobus. Nu am avut gândire, mi s-a părut că am fost o echipă lipsită de idei. Nu am văzut o acțiune individuală. O echipă ca FC Argeș poate fi desfăcută cu un șut de la distanță sau o acțiune individuală.

Mă gândeam că trebuie să joace la început Nsimba. Craiova nu a avut alternative în fața porții. Tot timpul am spus că o echipă care joacă doar cu un vârf trebuie să joace doar cu doi fundași centrali. Pentru că tu, în momentul în care joci cu trei fundași centrali, pierzi un jucător la mijlocul terenului.

Cheia meciului pentru mine a stat la mijloc. Nouă ne-a lipsit calitatea în zona centrală. Ne-a lipsit un jucător cerebral la mijloc ca Anzor. Cicâldău este foarte bun în zona ultimilor 20 de metri.

Jos pălăria în fața lui FC Argeș. Au jucat foarte bine, s-au apărat bine, au știut când să accelereze. Jos pălăria și pentru Bogdan Andone. Se spunea că FC Argeș e cea mai slabă, dar eu cred că va încurca multe echipe”, a declarat Gică Craioveanu, la televiziunea Digi Sport.

FC Argeş a învins vineri seara, în deplasare, scor 1-0, liderul din Superligă, Universitatea Craiova, în primul meci al play-off-ului. Adel Bettaieb a marcat, în minutul 26, eurogolul de trei puncte al piteștenilor.

Echipele utilizate în Universitatea Craiova - FC Argeș 0-1