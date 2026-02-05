Tot la Hermannstadt ar putea să meargă și Lukas Zima, portarul devenit a treia soluție pentru poarta roș-albaștrilor.

Lukas Zima ar putea ajunge și el la Hermannstadt

Claudiu Rotaru, finanțatorul clubului din Sibiu, a dezvăluit că, după accidentarea suferită de Cătălin Căbuz, a discutat cu Gigi Becali și despre un eventual împrumut al lui Lukas Zima, portarul de rezervă de la FCSB. Goalkeeper-ul ceh a ajuns al treilea portar la campioana României după ultima strategie implementată de Gigi Becali.

Patronul roș-albaștrilor a decis să îl titularizeze pe puștiul de 18 ani, Matei Popa, astfel încât FCSB să aibă doar jucători de câmp cu experiență. Claudiu Rotar a mărturisit că așteaptă încă răspunsul lui Gigi Becali în legătură cu împrumutul lui Lukas Zima.

”Căbuz s-a accidentat, va sta o perioadă de câteva săptămâni. Am discutat și cu domnul Becali să ni-l dea pe Zima, care a fost la Petrolul. Așteptăm. Așteptăm decizia domnului Becali. Pe 9 se încheie fereastra de transferuri. Aducem tot ce vrea antrenorul. Eu zic că Zima vrea. Tot împrumut până în vară, după aia discutăm mai departe. Nu am vorbit, dar decât să stea la o echipă unde nu joacă deloc...”, a spus Rotar la Digi Sport.