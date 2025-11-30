Chiar dacă jocul ”câinilor” nu a mai arătat la fel de bine ca în partidele precedente, aceștia au reușit să câștige, totuși, toate cele trei puncte. Unicul gol al partidei a fost marcat de Cătălin Cîrjan.



Și portarul Devis Epassy și-a pus ”amprenta” asupra acestei partide, cu câteva intervenții salvatoare atât în prima repriză, cât și în partea secundă.



Giani Kiriță: ”Dacă mai vine un atacant, ar fi ideal”



Giani Kiriță (48 de ani), fost jucător la Dinamo, a spus ce le lipsește ”roș-albilor” pentru a putea emite pretenții la locurile fruntașe și, de ce nu, la un trofeu în acest sezon. Fostul fundaș și mijlocaș defensiv crede că echipa sa de suflet are nevoie de un atacant.



„Pe echipă mă bazez ca și până acum. Și dacă în iarnă mai vine un atacant care să bage și mingea aia în poartă, când avem o ocazie să o dăm în poartă, să luăm și cele 3 puncte, ar fi ideal.



Ratează prea mult atacanții lui Dinamo. Și la meciul de la Botoșani, ați văzut. Scapi singur cu portarul, 3 puncte în buzunar și altfel vezi campionatul”, a spus Giani Kiriță.



Mamoudou Karamoko, Stipe Perica și Alexandru Pop sunt atacanții pe care Kopic îi are la dispoziție. Primul este și golgheterul echipei, cu cinci reușite, iar ceilalți doi au împreună trei goluri până acum.



Dinamo a urcat, temporar, pe locul doi în Superligă



”Câinii” au ajuns la 34 de puncte și sunt pe locul doi în campionatul nostru, la patru puncte distanță de liderul Rapid. Dinamo poate fi depășită de FC Botoșani și Universitatea Craiova, dacă cele două își vor câștiga meciurile din această etapă.



În următoarea etapă, Dinamo va juca tot pe Arena Națională, dar din postura de echipă oaspete, în derby-ul cu FCSB.

