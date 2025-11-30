Crystal Palace - Manchester United, LIVE pe VOYO de la 14:00. Trupa lui Glasner n-a mai pierdut acasă din februarie

Crystal Palace - Manchester United, LIVE pe VOYO de la 14:00. Trupa lui Glasner n-a mai pierdut acasă din februarie Premier League
Crystal Palace și Manchester United se înfruntă în primul meci al zilei din Premier League, contând pentru runda a 13-a. Partida de pe Selhurst Park va fi transmisă în direct de VOYO.

Crystal Palace Manchester United Oliver Glasner Ruben Amorim
Crystal Palace - Manchester United, LIVE pe VOYO de la 14:00

Crystal Palace primește vizita lui Manchester United la trei zile după ce a încheiat o serie de cinci meciuri în toate competițiile fără eșec. Echipa lui Oliver Glasner a fost învinsă de Strasbourg, în Conference League, scor 1-2.

În ceea ce privește situația din campionat, deținătoarea Cupei și a Supercupei Angliei are doar două eșecuri în acest sezon, unul contra lui Everton și altul împotriva liderului Arsenal, ambele în deplasare.

De partea cealaltă, Manchester United are o serie de trei meciuri fără victorie. Echipa condusă de Ruben Amorim a pierdut surprinzător în ultima etapă, pe teren propriu, 0-1 contra lui Everton, deși a jucat în superioritate numerică încă din minutul 13.

  • 12 meciuri consecutive fără eșec are Crystal Palace în Premier League, la meciurile de acasă. Ultima înfrângere pe Selhurst Park datează din 15 februarie, 1-2 contra lui Everton.

Clasamentul din Premier League

Ovidiu Mihăilă, mesaj de luptă înainte de România - Danemarca: "Vreau să ne luăm în piept cu ele ca să ne vedem nivelul"
Cifrele groazei pentru FCSB după eșecul de la Belgrad: 97% șanse de eliminare
Gabi Torje a criticat dur un antrenor din Superliga României: ”Revoltător!”
FC Hermannstadt – UTA, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la ora 15:00! Duelul celor mai fair-play echipe
Fostul căpitan din Ghencea, impresionat de rivala de o viață: „Dinamo joacă ceva! Se vede cu echipele mari”
Valeriu Iftime își pune mâinile în cap după anunțul lui Becali: ”Dacă face asta, pierd toți banii”

Fabregas a refuzat-o pe Inter în vară, iar acum a spus ce crede despre echipa lui Chivu

Dinamo - Oțelul Galați 1-0 s-a jucat fără VAR! Gol minunat al lui Cătălin Cîrjan și debut pentru Adrian Mazilu la Dinamo

Tensiune la Milano! Chivu, furios pe șefi: mesaj tranșant și numele de 50 de milioane cerut urgent

Decizia luată de Siyabonga Ngezana, după ce a fost făcut praf de Valentin Crețu

Abia înființată, echipa-minune cu golgheter de la Dinamo e lider în Liga 4 București cu 100% victorii și peste 100 de goluri înscrise!



Ovidiu Mihăilă, mesaj de luptă înainte de România - Danemarca: "Vreau să ne luăm în piept cu ele ca să ne vedem nivelul"
Cifrele groazei pentru FCSB după eșecul de la Belgrad: 97% șanse de eliminare
Gabi Torje a criticat dur un antrenor din Superliga României: ”Revoltător!”
Gigi Becali, rănit unde îl doare mai tare! Capitolul la care doar o echipă este mai slabă decât FCSB
Românii au talent! Aris Negoiță, copilul-fenomen cu destinația Hollywood!
stirileprotv Un român a fost arestat preventiv după ce a trimis un colet din Spania în România. Ce se afla în interiorul pachetului

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

stirileprotv Sănătatea și transporturile primesc bani în plus la rectificare. Finanțele rămân cu un buget redus după scăderea dobânzilor

stirileprotv Cei mai mari producători de ciocolată din România, scoși la vânzare. Patronii austrieci caută cumpărători din Coreea de Sud

