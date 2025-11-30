Crystal Palace - Manchester United, LIVE pe VOYO de la 14:00. Trupa lui Glasner n-a mai pierdut acasă din februarie
Crystal Palace și Manchester United se înfruntă în primul meci al zilei din Premier League, contând pentru runda a 13-a. Partida de pe Selhurst Park va fi transmisă în direct de VOYO.
Crystal Palace - Manchester United, LIVE pe VOYO de la 14:00
Crystal Palace primește vizita lui Manchester United la trei zile după ce a încheiat o serie de cinci meciuri în toate competițiile fără eșec. Echipa lui Oliver Glasner a fost învinsă de Strasbourg, în Conference League, scor 1-2.
În ceea ce privește situația din campionat, deținătoarea Cupei și a Supercupei Angliei are doar două eșecuri în acest sezon, unul contra lui Everton și altul împotriva liderului Arsenal, ambele în deplasare.
De partea cealaltă, Manchester United are o serie de trei meciuri fără victorie. Echipa condusă de Ruben Amorim a pierdut surprinzător în ultima etapă, pe teren propriu, 0-1 contra lui Everton, deși a jucat în superioritate numerică încă din minutul 13.
- 12 meciuri consecutive fără eșec are Crystal Palace în Premier League, la meciurile de acasă. Ultima înfrângere pe Selhurst Park datează din 15 februarie, 1-2 contra lui Everton.
Clasamentul din Premier League
