Crystal Palace - Manchester United, LIVE pe VOYO de la 14:00. Trupa lui Glasner n-a mai pierdut acasă din februarie

Crystal Palace primește vizita lui Manchester United la trei zile după ce a încheiat o serie de cinci meciuri în toate competițiile fără eșec. Echipa lui Oliver Glasner a fost învinsă de Strasbourg, în Conference League, scor 1-2.



În ceea ce privește situația din campionat, deținătoarea Cupei și a Supercupei Angliei are doar două eșecuri în acest sezon, unul contra lui Everton și altul împotriva liderului Arsenal, ambele în deplasare.



De partea cealaltă, Manchester United are o serie de trei meciuri fără victorie. Echipa condusă de Ruben Amorim a pierdut surprinzător în ultima etapă, pe teren propriu, 0-1 contra lui Everton, deși a jucat în superioritate numerică încă din minutul 13.



12 meciuri consecutive fără eșec are Crystal Palace în Premier League, la meciurile de acasă. Ultima înfrângere pe Selhurst Park datează din 15 februarie, 1-2 contra lui Everton.

