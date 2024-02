Declarația zilei vine de la Gabriel De Moura după Dinamo - Oțelul 3-1. Cum se revitalizează când "obosește"

Brazilianul Gabriel De Moura a făcut risipă de efort în meciul de pe Arcul de Triumf la care au asistat peste 6.500 de spectatori. Exact în defensivă și cu urcări dese în atac, fundașul dreapta și-a adus contribuția la victoria lui Dinamo.

La finalul partidei, De Moura a dat o declarație care nu numai că vorbește despre atașamentul său pentru Dinamo, dar arată și puterea pe care le-o insuflă jucătorilor suporterii roș-albi.

Gabriel De Moura, declarația zilei

Chiar dacă pare că nu obosește vreodată, De Moura a recunoscut că uneori rămâne fără rezerve de energie. Ce face atunci? Iată declarația fundașului dreapta de la Dinamo.

”Ne simțim foarte bine după cele două victorii. Merităm asta, pentru că am trecut prin momente grele. Cred că am luptat cu toții. Cred că e timpul să mai și câștigăm. Am pregătit meciul să luptăm împreună din primul minut. Am marcat după trei minute, concentrarea este cheia.

Am făcut jocuri foarte bune și înainte, dar unele detalii au făcut să pierdem. Uneori joci slab și câștigi, alteori joci bine și pierzi.

Fanii lui Dinamo sunt cei mai buni din România. De fiecare dată când obosesc, îi aud și încep să alerg din nou. Este scopul nostru să urcăm în clasament, o luăm pas cu pas, vom avea un meci greu cu CFR. Ne vom pregăti săptămâna aceasta”, a declarat Gabriel De Moura la televiziunea digisport. În vârstă de 35 de ani, Gabriel De Moura a mai jucat în România la Sepsi și Gaz Metan Mediaș.

DINAMO - OȚELUL 3-1

Dinamo a urcat pe poziţia a 15-a, cu 22 de puncte, în timp ce Oţelul are 31 de puncte şi este pe locul 11.

DINAMO: Golubovic - Patriche, Velkovski, Homawoo - Moura, Gnahore, Pavicic (N. Roşu 82), Amzăr (Borduşanu 42) – Milanov (Ilic 83), Hakim Abdallah (Goncalo Gregorio 82), Politic (Dani Iglesias 53). ANTRENOR: Zeljko Kopic

OŢELUL: R. Stoian – Zhelev (Rusevic 46), J. Cisse, Lovric, Miguel Silva – Cisotti (Zivulic 46), Lameira, Samuel Teles (G. Cârjan 70) – Maciel (Adăscăliţei 56), A. Pop, Bodişteanu (A. Rus 46). ANTRENOR: Dorinel Munteanu

Dinamo - Oțelul Galați 3-1

Dinamo a început meciul cu un gol marcat încă din minutul trei de Dennis Politic, care a reluat perfect o minge centrată de pe partea dreaptă de Hakim Abdallah.Bucuria ”câinilor” nu a durat mult, pentru că Oțelul Galați a restabilit egalitatea în minutul 17 prin golgheterul echipei, Alexandru Pop, care a transformat un penalty acordat de Andrei Moroiță după consultarea VAR.

Dinamo a ajuns la cinci puncte de locurile 13 și 14

În minutul 34, Dinamo a dus scorul la 2-1 prin Gnahore, care a transformat o minge aruncată în careu de același Abdallah. Dinamo a profitat de rezultatele favorabile din această etapă și s-a apropiat la cinci puncte de Poli Iași și FC Voluntari, echipele de pe locurile 13 și 14. Practic, pozițiile care asigură prezența la barajul pentru promovarea/menținerea în Superliga României.

”Câinii” au juns la 22 de puncte, au urmat pe penultimul loc și se pregătesc pentru următorul meci, pe care-l vor juca în deplasare, cu CFR Cluj. Apoi vor urma meciul de pe teren propriu cu Hermannstadt, deplasarea de pe terenul lui Poli Iași și ultimul meci, cu UTA, de ”acasă”.