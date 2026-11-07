Giani Kiriță, mesaj pentru jucătorii lui Dinamo! Ce a spus despre gafa lui Stoinov: „Nu ai cum”

Cât despre greșeala lui Stoinov de la golul victoriei reușit de Mendy, Giani a explicat că astfel de greșeli se pot întâmpla și are încredere că fundașul israelian va putea trece peste acea gafă.

Giani Kiriță nu este îngrijorat și consideră că acest insucces al formației lui Nuno Campos poate fi un duș rece pentru jucătorii formației roș-albe.

Câinii au pierdut în această etapă al doilea meci din campionat , din acest sezon, scor 1-2, cu FC Argeș.

Înaintea meciului de la Mioveni, Dinamo pierduse un singur meci în Superliga, cu Petrolul în prima etapă, scor 0-1.

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Reacția lui Nuno Campos după ce Dinamo a cedat la Mioveni: ”Cred că e clar acest lucru”

„Au fost două reprize diferite. Dinamo a jucat bine, cu excepția primei reprize. Și-a creat ocazii, a avut un joc bun. Doar că jocul s-a pierdut pe o greșeală individuală. Se mai întâmplă în viața unei echipe. Nu poți câștiga toate meciurile. Nu ai cum.

Și nu trebuie să dăm vina pe Stoinov. E un jucător bun, care a avut o zi proastă. Atât. A fost neinspirat. E o greșeală omenească. Așa e la fotbal. Se mai întâmplă. În rest, prea multe nu sunt de spus. Dinamo trebuie să țină capul sus și să meargă înainte.

Nu cred că înfrângerea poate complica situația. Dinamo e o echipă solidă. Jocul e solid. Dacă suferea jocul și nu-și crea ocazii sau nu vedeam nimic în joc, atunci puteam spune că e o problemă. Dar consider că nu e o problemă. E doar o înfrângere. Uneori și o înfrângere e bună, te ține cu picioarele pe pământ. Te ține concentrat și nu te lasă să te crezi invincibil. E normal să mai vină și înfrângeri. Să sperăm că nu vor fi mai multe.

Dinamo e o echipă solidă. Dar eu mă aștept ca din iarnă să mai vină doi sau trei jucători. Bătălia din play-off va fi foarte grea și trebuie jucători care să vină de pe bancă și să facă diferența. Am spus de la început că îți trebuie bancă. Dinamo are cel mai solid joc, dar are nevoie și de bancă. Va fi foarte greu în play-off. Meciul ăsta trebuie să fie un semnal de alarmă pentru conducere. Trebuie să mai aducă jucători. Cu siguranță, antrenorul și conducerea știu asta.”, a declarat Giani Kiriță pentru GSP.ro.

În urma acestei înfrângeri, Dinamo rămâne pe primul loc, dar poate pierde fotoliului de lider dacă Universitatea Craiova se va impune în fața lui CFR Cluj în această etapă.

De cealaltă parte, FC Argeș a urcat pe poziția a 11-a și are 15 puncte în 15 meciuri, în urma acestui succes obținut pe teren propriu.