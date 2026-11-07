LIVE TEXT FK Csikszereda - U Cluj, de la 15:00. Record ABSOLUT bifat astăzi de Cristiano Bergodi

FK Csikszereda - U Cluj, de la 15:00. Record ABSOLUT bifat astăzi de Cristiano Bergodi Superliga
SPORT.RO
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Meciul FK Csikszereda - U Cluj contează pentru etapa 15 din Superligă.

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FK Csikszereda - U Cluj

O victorie, o remiză și patru înfrângeri este palmaresul înregistrat de ciucani în campionatul curent pe teren propriu.

12 octombrie 2026, Universitatea Cluj - Rapid 3-4 a fost singura partidă pierdută de ardeleni în ultimele șapte runde, în rest are cinci succese și un egal.

FK Csikszereda este echipa din primele 14 etape cu cele mai multe meciuri fără gol marcat - 8, dar și formația cu cea mai mică posesie, o medie de doar 41,3 %.

18 dintre cele 26 de goluri marcate de clujeni au fost înscrise în repriza secundă, dintre care opt au fost reușite după minutul 75.

Cristiano Bergodi, la meciul 300 ca antrenor în Superligă, record pentru un tehnician străin

Partida va fi una specială pentru Cristiano Bergodi, tehnicianul italian aflându-se în fața meciului cu numărul 300 în Superligă, devenind primul antrenor străin care atinge o asemenea bornă impresionantă. 

Bergodi a debutat pe prima scenă în urmă cu 21 de ani, pe 19 noiembrie 2005, în Pandurii Tg. Jiu - FC Național 1-1. 

Pe lângă gruparea din Cotroceni, a mai condus în campionatul României alte nouă echipe (CFR Cluj, Rapid, Poli Iași, FCSB, ASA Tg. Mureș, FC Voluntari, Universitatea Craiova, Sepsi OSK, Universitatea Cluj).

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă doar în sezonul regulat precedent, când fiecare a câștigat pe teren propriu, 2-1 pentru ciucani la Miercurea Ciuc și 4-1 pentru ,,Șepcile roșii” pe Cluj Arena. Info: LPF

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