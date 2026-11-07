Portarul a fost trimis la începutul actualei stagiuni sub formă de împrumut în Turcia, la Eyupspor, de la Atletico Madrid. Clubul e însă ciuca bătăilor în campionat.

Horațiu Moldovan a revenit în primul ”11” la Eyupspor. Câte goluri a încasat și ce notă a primit împotriva lui Kocaelispor

După trei meciuri în care a fost rezervă, Horațiu Moldovan a revenit în primul ”11” al lui Eyupspor, în etapa #11, contra lui Kocaelispor. Meciul a avut loc la Istanbul, pe ”Recep Tayyip Erdogan Stadyumu”.

La capătul celor 90 de minute, Kocaelispor s-a impus cu 2-0, în urma reușitelor semnate de Daniel Agyei (minutul 5) și Berkan Kutlu (minutul 28) din prima repriză a confruntării.

Chiar dacă a încasat două goluri, Horațiu Moldovan a fost notat de platforma de specialitate FlashScore cu 7,2. El a avut și cinci intervenții în timpul meciului în care și-a salvat echipa.

Eyupspor, ”lanterna roșie” din Turcia

După 11 etape, Eyupspor e ultima clasată cu trei puncte. Clubul de la Istanbul are o singură victorie, în rest înfrângeri și un golaveraj de -27 (3 goluri marcate, 30 primite).