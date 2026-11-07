Horațiu Moldovan a revenit în primul ”11” la Eyupspor. Câte goluri a încasat și ce notă a primit împotriva lui Kocaelispor

Horațiu Moldovan a revenit în primul ”11” la Eyupspor. Câte goluri a încasat și ce notă a primit împotriva lui Kocaelispor Stranieri
SPORT.RO
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1,5 milioane euro este cota lui Horațiu Moldovan.

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Horatiu MoldovanEyupsporTurciamoldovan
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Portarul a fost trimis la începutul actualei stagiuni sub formă de împrumut în Turcia, la Eyupspor, de la Atletico Madrid. Clubul e însă ciuca bătăilor în campionat.

Horațiu Moldovan a revenit în primul ”11” la Eyupspor. Câte goluri a încasat și ce notă a primit împotriva lui Kocaelispor

După trei meciuri în care a fost rezervă, Horațiu Moldovan a revenit în primul ”11” al lui Eyupspor, în etapa #11, contra lui Kocaelispor. Meciul a avut loc la Istanbul, pe ”Recep Tayyip Erdogan Stadyumu”.

La capătul celor 90 de minute, Kocaelispor s-a impus cu 2-0, în urma reușitelor semnate de Daniel Agyei (minutul 5) și Berkan Kutlu (minutul 28) din prima repriză a confruntării.

Chiar dacă a încasat două goluri, Horațiu Moldovan a fost notat de platforma de specialitate FlashScore cu 7,2. El a avut și cinci intervenții în timpul meciului în care și-a salvat echipa.

  • Eyupspor, ”lanterna roșie” din Turcia

După 11 etape, Eyupspor e ultima clasată cu trei puncte. Clubul de la Istanbul are o singură victorie, în rest înfrângeri și un golaveraj de -27 (3 goluri marcate, 30 primite).

Clasamente oferite de Sofascore

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Invitat prin telefon în emisiune, fostul mare portar a fost întrebat de moderatorul Andrei Grecu ce ar trebui să facă Moldovan în această perioadă. Lung consideră că revenirea în România ar putea fi o soluție, mai ales dacă goalkeeper-ul își dorește să reintre în circuitul echipei naționale.

„Aici el știe cel mai bine. Dacă este realizat financiar, din punctul meu de vedere m-aș întoarce acasă. Dacă mai vreau să joc și la echipa națională, m-aș întoarce acasă la o echipă de top și aș încerca să demonstrez că încă mai pot să fiu util echipei naționale”, a spus Silviu Lung.

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