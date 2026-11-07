OFICIAL Ricardo Grigore s-a întors în România! Unde va juca fostul fundaș de la Dinamo și Petrolul

Ricardo Grigore s-a întors în România! Unde va juca fostul fundaș de la Dinamo și Petrolul Liga 2
SPORT.RO
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Ricardo Grigore (27 de ani), fostul fundaș de la Dinamo, s-a întors în fotbalul românesc, după o scurtă experiență în Spania.

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Ricardo GrigoreMetaloglobusDinamoPetrolul Ploiesti
Din articol

Ricardo Grigore a semnat cu Metaloglobus

Ricardo Grigore a semnat un contract cu Metaloglobus, ocupanta locului 11 din Liga 2. Mutarea a fost oficializată pe platforma FRF.

Retrogradată la finalul sezonului trecut după doar un an în Superliga, Metaloglobus este antrenată de Ianis Zicu, care s-a întors la echipă în vară. Echipa Pantelimonului joacă astăzi, de la ora 11:00, contra celor de la CSC Dumbrăvița, în runda a 13-a din eșalonul secund.

Ricardo Grigore revine astfel în România după o experiență de câteva luni în Spania. În februarie a semnat cu Real Aviles, formație din liga a treia, unde a jucat în doar 5 meciuri. Din iulie era liber de contract.

Crescut în academia lui Dinamo, "Rici" a strâns peste 100 de meciuri la prima echipă a "câinilor", în perioada 2017-2024. După retrogradare, a fost împrumutat la alte echipe din Superliga, FC U Craiova și Petrolul Ploiești, iar în 2024 s-a despărțit definitiv de formația din "Ștefan cel Mare".

Grigore a mai jucat la Eldense (Spania, liga a doua) și CS Tunari (România, liga a doua).

Cum arată clasamentul în Liga 2

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