Ricardo Grigore a semnat cu Metaloglobus

Ricardo Grigore a semnat un contract cu Metaloglobus, ocupanta locului 11 din Liga 2. Mutarea a fost oficializată pe platforma FRF.

Retrogradată la finalul sezonului trecut după doar un an în Superliga, Metaloglobus este antrenată de Ianis Zicu, care s-a întors la echipă în vară. Echipa Pantelimonului joacă astăzi, de la ora 11:00, contra celor de la CSC Dumbrăvița, în runda a 13-a din eșalonul secund.

Ricardo Grigore revine astfel în România după o experiență de câteva luni în Spania. În februarie a semnat cu Real Aviles, formație din liga a treia, unde a jucat în doar 5 meciuri. Din iulie era liber de contract.

Crescut în academia lui Dinamo, "Rici" a strâns peste 100 de meciuri la prima echipă a "câinilor", în perioada 2017-2024. După retrogradare, a fost împrumutat la alte echipe din Superliga, FC U Craiova și Petrolul Ploiești, iar în 2024 s-a despărțit definitiv de formația din "Ștefan cel Mare".

Grigore a mai jucat la Eldense (Spania, liga a doua) și CS Tunari (România, liga a doua).