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Andrei Șucu a fost protagonist în ultima perioadă în mai multe discuții în spațiu public. După ce a intrat și a marcat în partida cu FC Argeș, fiul acționarului de la Rapid a fost titularizat de Daniel Pancu în duelul cu Csikszereda.

Andrei Șucu, aproape să semneze cu Giovanni Becali

În ciuda așteptărilor, tânărul atacant a evoluat sub media echipei, astfel că Daniel Pancu l-a înlocuit la pauză. Ulterior, tehnicianul a avut un discurs surprinzător la flash-interviu.

Chiar dacă prestația sa a fost ștearsă în duelul cu Csikszereda, evoluția sa din partida cu FC Argeș a dus către o ofertă. Giovanni Becali, cel mai cunoscut impresar din fotbalul românesc, a dezvăluit că dorește să îl semneze pe Andrei Șucu.

Agentul l-a sunat inclusiv pe tatăl fotbalistului, Dan Șucu, pentru ca actele să fie semnate. Giovanni Becali îi prevede un viitor strălucit lui Andrei Șucu și speră că Daniel Pancu se va baza în continuare pe serviciile tânărului atacant.

„(n.r. De ce a avut Daniel Pancu această ieșire?) A pierdut două derby-uri și cu Dinamo, și cu FCSB. Are și el nervii lui, situația lui. L-a băgat pe puști în prima repriză crezând că va avea o evoluție bună).

După ce Andrei Șucu a dat golul ăla (n.r. cu FC Argeș, scor 3-1) i-am zis lu’ taică-su (n.r. lui Dan Șucu) că vreau să-l semnez. Pe cuvântul meu. L-am chemat pe domnul Șucu și i-am zis: ‘Eu vreau să îl semnez pe Andrei!’. El mi-a zis: ‘domnul Becali, faceți ce vreți!’.

„Chiar și în ciuda evoluției sale nereușite din prima repriză (n.r. cu Csikszereda), dacă Pancu îl mai folosește, ultimele 10 – 15 minute, de ce să nu-l semnez. Tatăl său nu are treabă. Copilul e independent”, a declarat Giovanni Becali, potrivit Fanatik.