Doi jucători de la Leeds, convocați de Thomas Tuchel la naționala Angliei

Lotul Angliei pentru meciurile din Liga Națiunilor cu Croaţia (12 noiembrie) și Spania (15 noiembrie) cuprinde și doi fotbaliști de la Leeds United:

Portari:

Jordan Pickford (Everton), Jason Steele (Brighton), James Trafford (Leeds United);

Fundaşi:

Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Jarrad Branthwaite (Everton), Marc Guéhi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle), Ezri Konsa (Arsenal), Jarrell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Inter Milano), Ben White (Arsenal);

Mijlocaşi:

Elliot Anderson (Manchester City), Jobe Bellingham (Borussia Dortmund), Jude Bellingham (Real Madrid), James Garner (Everton), Josh King (Fulham), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Declan Rice (Arsenal);

Atacanţi:

Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Eberechi Eze (Arsenal), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Anthony Gordon (FC Barcelona), Harry Kane (Bayern Munchen), Rio Ngumoha (FC Liverpool), Morgan Rogers (Chelsea).

EXCLUSIV Costel Pantilimon a numit revelația sezonului din Premier League: ”Sunt fascinat! Ar trebui să vorbim mai des de ea”

Prezent la emisiunea Play On Sport de vineri seara, Costel Pantilimon, singurul român cu titlu în Anglia în CV, a vorbit despre Brighton.

Fostul internațional s-a declarat surprins de jocul lui Brighton după nouă etape desfășurate în eșalonul de elită al Angliei, Premier League, și a sugerat că ”pescărușii” sunt de urmărit în noua stagiune.

”Mult cred că ar trebui să vorbim de Brighton. Mi se pare în momentul de față că e revelația sezonului.

Iarăși, un meci de urmărit (n.r. Brighton - Brentford), apropo de echipele care nu spun nimic pe foaie, dar acum vorbim de două echipe care practică un fotbal superb. Sunt fascinat de ce produce Brighton, plus felul cum abordează meciul cu echipele mari.

E o echipă care va fi de urmărit sezonul ăsta. Nu știu cât va ține, că mereu se pune întrebarea asta. Când apare o surpriză, nu știi pentru cât timp”, a spus Costel Pantilimon la Play On Sport.

După nouă etape, Brighton e pe a treia treaptă a podiumului în clasamentul Premier League cu 19 puncte. Șase victorii, un egal și două eșecuri a înregistrat echipa pregătită de Fabian Hurzeler.

Brighton o va întâlni pe Universitatea Craiova în Conference League la finalul lunii.