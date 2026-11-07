Veni, vidi, vici! Recordul colosal stabilit de Cristiano Bergodi în România: a scris istorie în Superliga

Aventura lui Cristiano Bergodi în fotbalul românesc a început pe 19 noiembrie 2005. În acea zi, italianul a stat pentru prima oară pe bancă la un joc oficial în România, conducând-o pe FC Național într-o remiză, scor 1-1, consemnată în compania formației Pandurii Târgu Jiu.

La 62 de ani, antrenorul italian a intrat pe o listă selectă a primei divizii, devenind al 35-lea tehnician din istoria competiției interne care atinge acest număr de partide. A atins această bornă la meciul disputat pe terenul celor de la Csikszereda, în runda cu numărul 15 din actualul sezon.

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Lider detașat în topul tehnicienilor străini

În cele peste două decenii de activitate în prima ligă, tehnicianul a pregătit zece echipe: FC Național, CFR Cluj, Rapid, Poli Iași, FCSB, ASA Târgu Mureș, FC Voluntari, Universitatea Craiova, Sepsi OSK și Universitatea Cluj. Pe banca giuleștenilor a bifat trei mandate distincte de-a lungul carierei.

Bergodi a cucerit patru trofee în competițiile interne. A câștigat prima Supercupă a României în 2007 alături de Rapid, după o confruntare cu Dinamo, iar celelalte distincții au venit în perioada petrecută la Sepsi Sfântu Gheorghe, club cu care a cucerit două Cupe ale României, în 2022 și 2023, plus o altă Supercupă în 2022.

Statistica îl plasează pe Cristiano Bergodi pe prima poziție în ierarhia antrenorilor străini cu cele mai multe apariții pe prima scenă. Italianul conduce topul cu 300 de prezențe, fiind urmat de Nicolo Napoli cu 232 de meciuri, Dusan Uhrin cu 125, Elias Charalambous cu 119 partide și Zeljko Kopic cu 102 confruntări.