Veni, vidi, vici! Recordul colosal stabilit de Cristiano Bergodi în România: a scris istorie în Superliga

Veni, vidi, vici! Recordul colosal stabilit de Cristiano Bergodi în România: a scris istorie în Superliga Fotbal intern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Partida din etapa a 15-a dintre Csikszereda și Universitatea Cluj marchează o bornă istorică pentru Cristiano Bergodi, care a devenit primul tehnician străin cu 300 de meciuri în Superliga.

TAGS:
Cristiano BergodiU ClujSuperliga
Din articol

La 62 de ani, antrenorul italian a intrat pe o listă selectă a primei divizii, devenind al 35-lea tehnician din istoria competiției interne care atinge acest număr de partide. A atins această bornă la meciul disputat pe terenul celor de la Csikszereda, în runda cu numărul 15 din actualul sezon.

Aventura lui Cristiano Bergodi în fotbalul românesc a început pe 19 noiembrie 2005. În acea zi, italianul a stat pentru prima oară pe bancă la un joc oficial în România, conducând-o pe FC Național într-o remiză, scor 1-1, consemnată în compania formației Pandurii Târgu Jiu.

  • Fk csikszereda miercurea ciuc fc universitatea cluj superliga superbet 07112026 bergodi 4
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Lider detașat în topul tehnicienilor străini

În cele peste două decenii de activitate în prima ligă, tehnicianul a pregătit zece echipe: FC Național, CFR Cluj, Rapid, Poli Iași, FCSB, ASA Târgu Mureș, FC Voluntari, Universitatea Craiova, Sepsi OSK și Universitatea Cluj. Pe banca giuleștenilor a bifat trei mandate distincte de-a lungul carierei.

Bergodi a cucerit patru trofee în competițiile interne. A câștigat prima Supercupă a României în 2007 alături de Rapid, după o confruntare cu Dinamo, iar celelalte distincții au venit în perioada petrecută la Sepsi Sfântu Gheorghe, club cu care a cucerit două Cupe ale României, în 2022 și 2023, plus o altă Supercupă în 2022.

Statistica îl plasează pe Cristiano Bergodi pe prima poziție în ierarhia antrenorilor străini cu cele mai multe apariții pe prima scenă. Italianul conduce topul cu 300 de prezențe, fiind urmat de Nicolo Napoli cu 232 de meciuri, Dusan Uhrin cu 125, Elias Charalambous cu 119 partide și Zeljko Kopic cu 102 confruntări.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Tánczos Barna: „Cred că UDMR dă mai repede președintele României decât ajunge Elon Musk pe Marte”
Tánczos Barna: „Cred că UDMR dă mai repede președintele României decât ajunge Elon Musk pe Marte”
ARTICOLE PE SUBIECT
Cristiano Bergodi, extaziat după victoria în fața lui FCSB: „Cele mai frumoase meciuri”
Cristiano Bergodi, extaziat după victoria în fața lui FCSB: „Cele mai frumoase meciuri”
Cristiano Bergodi, antrenorul lui „U” Cluj, a numit fotbaliștii periculoși de la FCSB înaintea meciului direct: „Ei se remarcă”
Cristiano Bergodi, antrenorul lui „U” Cluj, a numit fotbaliștii periculoși de la FCSB înaintea meciului direct: „Ei se remarcă”
Cristiano Bergodi, amenințare înaintea meciului cu FCSB! Ce a spus antrenorul lui ”U” Cluj: „Revenim!”
Cristiano Bergodi, amenințare înaintea meciului cu FCSB! Ce a spus antrenorul lui ”U” Cluj: „Revenim!”
ULTIMELE STIRI
Arsenal - Hull 0-0, ACUM, pe VOYO Sport 1! Campioana vrea să se desprindă de Manchester City
Arsenal - Hull 0-0, ACUM, pe VOYO Sport 1! Campioana vrea să se desprindă de Manchester City
S-a decis soarta averii de 35 de milioane de euro a lui Mircea Lucescu: cine preia frâiele imperiului
S-a decis soarta averii de 35 de milioane de euro a lui Mircea Lucescu: cine preia frâiele imperiului
Paige Spiranac a uitat de inhibiții și s-a pozat indecent în oglindă: ”Ești cea mai... femeie din lume”
Paige Spiranac a uitat de inhibiții și s-a pozat indecent în oglindă: ”Ești cea mai... femeie din lume”
FK Csikszereda - U Cluj 0-0,pe Sport.ro! Remiză albă la Miercurea Ciuc
FK Csikszereda - U Cluj 0-0,pe Sport.ro! Remiză albă la Miercurea Ciuc
Marius Șumudică, aproape să semneze în Turcia?! Înlocuitorul lui Rădoi, OUT
Marius Șumudică, aproape să semneze în Turcia?! Înlocuitorul lui Rădoi, OUT
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

SUA și-au cerut scuze Rusiei după gestul care a stârnit furie la Moscova

SUA și-au cerut scuze Rusiei după gestul care a stârnit furie la Moscova

Gigi Becali îl vrea înapoi în Superliga! Ținta din iarnă a lui FCSB a ieșit din nou în evidență

Gigi Becali îl vrea înapoi în Superliga! Ținta din iarnă a lui FCSB a ieșit din nou în evidență

Reghecampf „tremură“: așa ceva nu i s-a întâmplat niciodată, la FCSB

Reghecampf „tremură“: așa ceva nu i s-a întâmplat niciodată, la FCSB

Reacția lui Nuno Campos după ce Dinamo a cedat la Mioveni: ”Cred că e clar acest lucru”

Reacția lui Nuno Campos după ce Dinamo a cedat la Mioveni: ”Cred că e clar acest lucru”

Ei sunt primii doi jucători care pot semna în iarnă cu FCSB

Ei sunt primii doi jucători care pot semna în iarnă cu FCSB

"Micul Messi" semnează cu Real Madrid și anunță: "Visul meu e să câștig Balonul de Aur!"

"Micul Messi" semnează cu Real Madrid și anunță: "Visul meu e să câștig Balonul de Aur!"


Recomandarile redactiei
Marius Șumudică, aproape să semneze în Turcia?! Înlocuitorul lui Rădoi, OUT
Marius Șumudică, aproape să semneze în Turcia?! Înlocuitorul lui Rădoi, OUT
Paige Spiranac a uitat de inhibiții și s-a pozat indecent în oglindă: ”Ești cea mai... femeie din lume”
Paige Spiranac a uitat de inhibiții și s-a pozat indecent în oglindă: ”Ești cea mai... femeie din lume”
Giani Kiriță, mesaj pentru jucătorii lui Dinamo! Ce a spus despre gafa lui Stoinov: „Nu ai cum”
Giani Kiriță, mesaj pentru jucătorii lui Dinamo! Ce a spus despre gafa lui Stoinov: „Nu ai cum”
Horațiu Moldovan a revenit în primul ”11” la Eyupspor. Câte goluri a încasat și ce notă a primit împotriva lui Kocaelispor
Horațiu Moldovan a revenit în primul ”11” la Eyupspor. Câte goluri a încasat și ce notă a primit împotriva lui Kocaelispor
FK Csikszereda - U Cluj 0-0,pe Sport.ro! Remiză albă la Miercurea Ciuc
FK Csikszereda - U Cluj 0-0,pe Sport.ro! Remiză albă la Miercurea Ciuc
Alte subiecte de interes
Oficialii lui Rapid au răbufnit la adresa lui Cristiano Bergodi: "Am aflat ce s-a întâmplat. Nu e normal!"
Oficialii lui Rapid au răbufnit la adresa lui Cristiano Bergodi: "Am aflat ce s-a întâmplat. Nu e normal!"
Victor Angelescu, mesaj important după numirea lui Bogdan Lobonț la Rapid
Victor Angelescu, mesaj important după numirea lui Bogdan Lobonț la Rapid
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
CITESTE SI
Ce a spus Maia Sandu presei din Ungaria despre unirea R. Moldova cu România. „Vreau ca țara mea să fie în siguranță”

stirileprotvCe a spus Maia Sandu presei din Ungaria despre unirea R. Moldova cu România. „Vreau ca țara mea să fie în siguranță”

Termoenergetica a publicat harta zonelor din București unde sunt probleme cu apa caldă și căldura. Ce cartiere sunt afectate

stirileprotvTermoenergetica a publicat harta zonelor din București unde sunt probleme cu apa caldă și căldura. Ce cartiere sunt afectate

Cele 39 de filme pe care orice tânăr cineast ar trebui să le vadă. Lista regizorului Martin Scorsese

stirileprotvCele 39 de filme pe care orice tânăr cineast ar trebui să le vadă. Lista regizorului Martin Scorsese

Orașul din România fără nicio librărie în care biblioteca publică s-a închis după ce singura bibliotecară și-a dat demisia

stirileprotvOrașul din România fără nicio librărie în care biblioteca publică s-a închis după ce singura bibliotecară și-a dat demisia

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!