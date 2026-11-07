Reprezentativa Under 20 debutează într-un nou sezon de Elite League, urmând să fie cel de-al șaselea sezon în care România participă în această competiție, informează FRF pe site-ul oficial.
Programul României U20 în Elite League
Programul tricolorilor în luna noiembrie este următorul:
Vineri, 13 noiembrie, ora 20:00: Elveția – România, Stadio Comunale, Bellinzona
Marți, 17 noiembrie, ora 19:00: România – Polonia, Stadion „Eugen Popescu”, Târgoviște
Lotul convocat de Adrian Iencsi pentru meciurile cu Elveția și Polonia
Portari
Codruț SANDU (Corvinul Hunedoara), Rafael MUNTEANU (Farul Constanța), Bogdan UNGUREANU (FC Rapid 1923);
Fundași
David IRIMIA (Dinamo), Florin GAȘPĂR (Chindia Târgoviște), Darius FĂLCUȘAN (Concordia Chiajna), Mario BĂRĂITARU (CSM Slatina), Aurel VLAICU (Politehnica Timișoara), Andrei RACU (FC Bassano | Italia), Alexandru MILOIU (SS Lazio | Italia), Ricardo PĂDURARIU (FCSB), Alin CHINTEȘ (Universitatea Cluj);
Mijlocași
Remus GUȚEA (FC Voluntari), Ianis TARBĂ (Dinamo), Yanis PÎRVU (CFC Argeș), David MATEI (Universitatea Craiova), Robert LĂPĂDĂTESCU (CSM Slatina), Raul VEREȘ (Las Rozas CF | Spania), Lorenzo BILIBOC (CFR Cluj), Luca BĂSCEANU (Universitatea Craiova);
Atacanți
Iustin DOICARU (Rizespor | Turcia), Jason KODOR (FC Rapid 1923), Ioan VERMEȘAN (Widzew Łódź | Polonia), Alexandru STOIAN (FCSB).