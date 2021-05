Mustata, amenintari in miez de noapte la adresa lui Gigi Becali si a lui MM Stoica: "O sa vedeti ca o sa plece!" Planul suporterilor FCSB

Galeria FCSB-ului s-a saturat de managementul lui Gigi Becali.

FCSB a ratat pentru al saselea an consecutiv titlul in Liga 1. CFR Cluj a reusit sa castige la Botosani, 1-0, si a cucerit pentru al patrulea an la rand titlul de campioana a Romaniei.

Chiar daca Gigi Becali a gasit si o parte pozitiva in clasarea pe locul 2, respectiv faptul ca in contul clubului este un profil de 10 milioane de euro, suporterii FCSB-ului nu vad la fel situatia.

Dupa ce CFR Cluj a devenit oficial campioana, Gheorge Mustata, liderul galeriei ros-albastre, a postat un mesaj pe contul personal de Facebook in care a ironizat conducerea clubului.



"Ne-am gandit, nici in cupele europene NU vrem!", a transmis Gheorghe Mustata.





Potrivit surselor www.sport.ro, suporterii ros-albastrilor din Peluza Nord vor sa protesteze fata de discursul lui Becali care e interesat doar de bani. Acestia vor sa blocheze FCSB sa mai joace in cupele europene pentru ca Becali sa nu mai obtina bani. Intentia lor e sa faca rost de o suspendare de 5 ani pentru FCSB din cupele europene prin actiunile lor.

Dupa mesajul lui Mustata, reactiile fanilor nu au intarziat sa apara. Acestia si-au aratat nemultumirea de managementul lui Becali si au propus, in semn de indignare, sa nu mai vina la stadion. Mustata nu a dezaprobat aceasta idee, ba chiar a afirmat ca protestele vor fi prezente "peste tot de maine".

Seful galeriei a intarit ideea ca ultrasii vor face tot posibilul ca FCSB sa nu joace in nicio competitie europeana din sezonul viitor, facand referire la vorbele patronului, care a declarat in repetate randuri ca il intereseaza doar banii, nu cupele europene sau campionatul.

Nici Mihai Stoica nu a scapat de acuzele suporterilor. Acestia i-au cerut demisia si si-au exprimat regretul ca Narcis Raducan nu mai detine nicio functie oficiala la club.

Gheorghe Mustata a mai declarat ca FCSB este continuatoarea Stelei. De altfel, pe 10 mai, Asociatia Salvati Steaua, pe care o reprezinta, a intentat un proces Clubului Sportiv al Armatei, cu privire la "desprinderea sectiei de fotbal" din anul 1998.