BREAKING NEWS | Becali i-a anuntat viitorul lui Toni Petrea si s-a luat de doi jucatori! Ce urmeaza la FCSB

Becali merge in continuare pe mana lui Toni Petrea, in ciuda ratarii titlului in Liga 1.

"Ramane Toni Petrea, da. Daca e responsabilitatea mea, cum sa-l dau afara? Ce sa-i zici omului?" - a comentat Becali in direct la Digisport.

Gigi nu-si va schimba abordarea in privinta bancii tehnice. FCSB e la al 6-lea an consecutiv fara titlu in Liga 1.

"Cat o sa fiu eu la trasura, haturile sunt numai la mine. Fac doar cum cred eu si fac bine. M-am consultat si am vazut ce inseamna. M-am consultat si m-am convins. Nu imi mai trebuie, gata. Daca ma implicam eu, Burca mai era la CFR acum? Sau Deac mai era? Nu, veneau amandoi la FCSB! De la transferul lui Golofca nu ma mai consult cu nimeni. Am vazut ce a iesit", a spus Becali.

Patornul FCSB s-a referit si la doi dintre fotbalistii de la care avea asteptari mari si pe care ii vedea stralucind in echipa sa: "Risto Radunovic era cel mai bun fundas stanga. A venit la noi... emotia. Vina. A dat un gol, a facut de la 3-1 - 4-1 si cam atat. Stanga - dreapta, stanga - dreapta paseaza si atat. Vedeti? Emotia e de vina".