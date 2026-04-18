Dinamo și-a luat gândul de la titlul după rezultatele slabe din play-off. „Câinii” vin după remiza cu CFR Cluj din runda trecută și au două remize și tot atâtea înfrângeri.

Echipa lui Zeljko Kopic se află pe locul șase în play-off și are 28 de puncte, cu 11 mai puține decât liderul ”U” Cluj.

Andrei Nicolescu, despre situația complicată a lui George Pușcaș: „Va trebui să luăm o decizie”

Președintele formației „roș-albe” a explicat ce ar urma să se întâmple cu George Pușcaș, având în vedere problemele medicale pe care le are.

Andrei Nicolescu a oferit trei scenarii pentru situația atacantului de 30 de ani.

„Deocamdată suntem în investigații. Vedem cât de mult putem noi să îl ajutăm, apropo de ce tratament a făcut și care a fost diagnosticul inițial.

Vedem cât de mult putem să îmbunătățim lucrul ăsta. Și dacă reușim, foarte bine, toată lumea va fi fericită! Dacă nu, va trebui să luăm o decizie, vom vedea zilele următoare.

Teoretic, toate variantele sunt pe masă: 1. Să termine sezonul cu noi și după aceea să vadă dacă găsește o soluție. 2. Să fim noi atât de bine documentați și să avem capacitatea medicală la dispoziție să îi rezolvăm problema fără altceva.

3. Dacă e necesară o intervenție medicală, să fie făcută cât mai repede, ca de la începutul sezonului viitor să fie în forma lui maximă”, a declarat Andrei Nicolescu potrivit fanatik.ro.

George Pușcaș a semnat cu Dinamo la finalul lunii februarie, dar a jucat în doar două partide în tricoul câinilor.

Atacantul a evoluat câte 34 de minute în meciurile din play-off cu CFR Cluj și FC Argeș.

Programul etapei #6 din play-off și play-out:

Vineri, 24 aprilie

Ora 17.30 FC Hermannstadt – FK Csikszereda Miercurea Ciuc

Ora 20.30 FCSB – Petrolul Ploieşti

Sâmbătă, 25 aprilie

Ora 15.00 FC Botoşani – Oţelul Galaţi

Ora 20.30 CFR 1907 Cluj - Universitatea Cluj

Duminică, 26 aprilie

Ora 14.00 UTA Arad – Farul Constanţa

Ora 21.00 Dinamo – FC Rapid

Luni, 27 aprilie