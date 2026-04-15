Ajuns în tabăra roș-albilor în perioada de mercato din iarnă, după o absență îndelungată de pe gazon, George Pușcaș se află departe de forma sportivă optimă. Vârful a bifat puține minute în meciurile disputate cu FC Argeș și CFR Cluj, sub îndrumarea tehnicianului Kopic, fără a înregistra reușite pe plan ofensiv.

Președintele executiv al clubului din Ștefan cel Mare, Andrei Nicolescu, a explicat motivul pentru care atacantul nu reușește să evolueze la capacitate maximă. Oficialul a punctat că jucătorul nu este refăcut complet și acuză în continuare dureri care îl împiedică să aibă un randament bun pe teren.

„El (n.r. - Pușcaș), după ce și-a făcut tratamentul singur, a venit la noi și am intrat și noi în procedura lui de recuperare. Acum sunt încă mici semne de întrebare față de cum a fost procedura lui de recuperare și dacă a fost cea mai potrivită. Nu aș vrea să dau detalii din interior, dar cred că și pentru el este o perioadă grea. Trage foarte mult la antrenamente. Încă mai resimte ceva, nu joacă refăcut total. Pușcaș are o dorință foarte mare, dar până nu rezolvăm problema asta nu îi putem cere mai multe. El are anumite mișcări în care resimte dureri. În zone importante din activitatea pe teren, durerea aia îl ține în loc”, a povestit Andrei Nicolescu, potrivit Fanatik.

Pregătiri pentru campania de transferuri

Pe lângă situația jucătorilor din lotul actual, conducerea administrativă creionează deja mutările pentru perioada de pauză competițională, departamentul de scouting având pregătite variantele pentru viitorul sezon.

„Se creionează perioada de transferuri din vară. Așteptăm finalul de campionat pentru deciziile legate de jucătorii noștri. Departamentul de scouting are deja liste. Eu nu iau decizii singur. Eu mă ocup de zona administrativă, de organizare și reprezentarea clubului. Pe partea sportivă este o structură de decizie mult mai bine definită, la fel și pe partea comercială și administrativă. Nimic nu este întâmplător”, a mai spus Nicolescu.