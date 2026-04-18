Potrivit informațiilor oferite de fostul internațional, acesta a avut opțiunea de a părăsi fotbalul românesc încă din anul 1996. Deși avea pe masă un contract extrem de generos pentru acele vremuri din partea clubului belgian, Marius Niculae a preferat să parafeze înțelegerea cu echipa la care și-a făcut junioratul.

Fostul atacant a povestit momentul în care a decis să rămână în țară. „Săgeată” a rememorat ziua semnării, care a coincis cu sosirea lui Cristi Borcea în organigrama „câinilor”.

„Am venit odată cu Borcea la Dinamo. Țin minte că am venit la 15 ani și în aceeași perioadă el venise la marketing. Eram la Buduru în birou, era și el, și am semnat primul meu contract. Aveam și oferta de la Anderlecht”, a povestit fostul golgheter, potrivit iAMsport.

Propunerea belgienilor era una extrem de ridicată pentru nivelul salarial din România anilor '90. Mai mult, sumele garantate ar fi crescut exponențial până la atingerea majoratului.

„Am avut ofertă concretă. Nimeni nu câștiga în România ce am avut eu. 50.000 de dolari pe an! În 1996. Avea cineva în România, pe vremea aceea, salariul acesta? Și după aceea se dubla de la an la an, până la 19 ani”, a precizat Niculae.

Un parcurs plin de trofee în tricoul alb-roșu

Rămânerea la Dinamo s-a tradus printr-o carieră solidă. El a bifat trei perioade distincte la clubul bucureștean (1996-2001, 2008-2012 și 2015), strângând peste 200 de prezențe oficiale.

În tot acest timp, a contribuit la palmaresul echipei, adjudecându-și un campionat în 2000, trei Cupe ale României (2000, 2001, 2012) și Supercupa României din 2012. Un punct de referință în evoluțiile sale rămâne sezonul 2000-2001, când a obținut titlul de cel mai bun marcator al Ligii 1, cu 20 de reușite.