Gaz Metan - Dinamo, LIVE de la ora 20:30 | Dinamo, fara victorie in Liga 1 de 12 etape! Echipele probabile 

In a treia etapa din playout-ul Ligii 1, Dinamo joaca in deplasare, in aceasta seara, de la ora 20:30, pe terenul celor de la Gaz Metan Medias.

Inaintea acestui meci, cele doua echipe sunt vecine de clasament. Mediesenii ocupa locul 7, cu 18 puncte, iar Dinamo este pe a opta pozitie a clasamentului grupei de retrogradare, cu 15 puncte. Jucatorii lui Dusan Uhrin au, astfel, sansa de a urca o pozitie in clasament in cazul in care reusesc o victorie in aceasta seara.

Dinamovistii nu au mai castigat, insa, niciun meci in Liga 1 de 12 etape, in primele runde din playout inregistrand un rezultat de egalitate, cu Astra 0-0, si o infrangere, in fata celor de la UTA Arad (0-1).

De cealalta parte, Gaz Metan a obtinut tot un singur punct in primele doua etape din playout, in urma partidelor cu FC Voluntari (1-1) si Viitorul (0-1).

Meciul dintre Gaz Metan si Dinamo este programat de la ora 20:30 si va fi transmis live pe www.sport.ro.

Echipele probabile:

Gaz Metan Medias: Plesca - Yuri, Baco, Horj - Butean, Moura, Deaconu, Alceus, Velisar - Plumbuitu, Morar

Dinamo: Esanu - Ehmann, Puljic, Albentosa, Filip - Rauta, Gol - Sorescu, Anton, Bani - Nemec