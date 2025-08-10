Este vorba despre Matei Popa, fiul lui Marius Popa, antrenorul cu portarii al FCSB și fost goalkeeper al naționalei.



Născut în 2007, Matei Popa vine din academia roș-albaștrilor și a făcut deja pasul către antrenamentele primei echipe.



În ultima perioadă a apărat la U18, dar acum figurează pe lista oficială alături de Ștefan Târnovanu, Mihai Udrea și Lukas Zima. Tânărul portar a ales numărul 13.



Gata, FCSB și-a luat portar! Este fiul unui fost fotbalist decorat Traian Băsescu



Tatăl său, Marius Popa, a strâns 210 meciuri în Liga 1, a debutat în 2000 și a fost parte din lotul României la Euro 2008.



În 2008 a fost decorat de președintele Traian Băsescu cu medalia „Meritul Sportiv” clasa a III-a. În carieră a jucat pentru FC Bihor, FC Național, Politehnica Timișoara, Pandurii și CFR Cluj, iar din 2017 pregătește portarii lui FCSB.

