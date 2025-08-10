O jurnalistă din Italia, asemănată izbitor cu Kim Kardashian, a furat toate privirile din tribune.



Maria Luisa Jacobelli (34 de ani), o cunoscută prezentatoare TV și jurnalistă din Italia, a fost prezentă la Londra pentru amicalul de lux dintre Chelsea și Bayer Leverkusen. Chiar dacă brazilienii Estevao și Joao Pedro au adus samba pe gazon prin golurile marcate, italianca a fost cea care a electrizat atmosfera în afara terenului.



Prezentă la marginea gazonului, Maria Luisa a publicat o fotografie într-o ținută decoltată, care i-a pus în valoare formele. Fosta vedetă de la "Temptation Island" lucrează pentru Sport Mediaset și a ținut să le arate celor 4,5 milioane de urmăritori de pe Instagram că se pregătește intens pentru noul sezon.



"Mulțumesc, Chelsea, că m-ați primit aici astăzi. Ce zi! Ne vedem curând", a scris jurnalista pe rețelele de socializare.

