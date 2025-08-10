GALERIE FOTO O apariție răvășitoare la amicalul lui Chelsea! Prezentatoarea TV comparată cu Kim Kardashian a încins atmosfera pe Stamford Bridge

O apariție răvășitoare la amicalul lui Chelsea! Prezentatoarea TV comparată cu Kim Kardashian a &icirc;ncins atmosfera pe Stamford Bridge Virale
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Chelsea a învins-o pe Bayer Leverkusen, scor 2-0, într-un meci amical de pregătire, dar spectacolul de pe Stamford Bridge nu a fost doar pe teren.

TAGS:
Maria Luisa JacobelliBayer LeverkusenChelsea
Din articol

O jurnalistă din Italia, asemănată izbitor cu Kim Kardashian, a furat toate privirile din tribune.

Maria Luisa Jacobelli (34 de ani), o cunoscută prezentatoare TV și jurnalistă din Italia, a fost prezentă la Londra pentru amicalul de lux dintre Chelsea și Bayer Leverkusen. Chiar dacă brazilienii Estevao și Joao Pedro au adus samba pe gazon prin golurile marcate, italianca a fost cea care a electrizat atmosfera în afara terenului.

Prezentă la marginea gazonului, Maria Luisa a publicat o fotografie într-o ținută decoltată, care i-a pus în valoare formele. Fosta vedetă de la "Temptation Island" lucrează pentru Sport Mediaset și a ținut să le arate celor 4,5 milioane de urmăritori de pe Instagram că se pregătește intens pentru noul sezon.

"Mulțumesc, Chelsea, că m-ați primit aici astăzi. Ce zi! Ne vedem curând", a scris jurnalista pe rețelele de socializare.

  • 6
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Fanii au reacționat imediat

Postarea a adunat rapid zeci de mii de aprecieri, iar comentariile fanilor au curs fără încetare. "Ce frumusețe!", a notat un urmăritor. Un altul i-a urat bun venit pe Stamford Bridge: "Bine ai venit în casa campionilor mondiali!". Mulți alții au reacționat cu emoticoane în formă de inimă, fiind cuceriți de apariția ei.

Deși este adesea comparată cu starleta americană Kim Kardashian, Maria Luisa Jacobelli a demonstrat în trecut că este mult mai mult decât o prezență atrăgătoare, arătându-și abilitățile fotbalistice în direct, în studio, unde a jonglat cu mingea.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Mișcarea surprinzătoare făcută de Coreea de Nord: locuitorii din zonele de frontieră au răsuflat ușurați
Mișcarea surprinzătoare făcută de Coreea de Nord: locuitorii din zonele de frontieră au răsuflat ușurați
ARTICOLE PE SUBIECT
Presiune uriașă pe umerii lui Mbappe! Mesaj clar din partea conducerii Real Madrid
Presiune uriașă pe umerii lui Mbappe! Mesaj clar din partea conducerii Real Madrid
Record absolut la Liverpool! 700% mai multe tricouri v&acirc;ndute dec&acirc;t anul trecut
Record absolut la Liverpool! 700% mai multe tricouri vândute decât anul trecut
Mason Greenwood, umilit &icirc;ntr-un amical! Un internațional englez l-a luat la rost și i-a sf&acirc;șiat tricoul
Mason Greenwood, umilit într-un amical! Un internațional englez l-a luat la rost și i-a sfâșiat tricoul
ULTIMELE STIRI
Meci de foc pentru fratele lui Malcom Edjouma! După 6-0 cu Stuttgart, &icirc;l așteaptă o nouă provocare
Meci de foc pentru fratele lui Malcom Edjouma! După 6-0 cu Stuttgart, îl așteaptă o nouă provocare
Tranzacție de 13 milioane de euro blocată de Guvern! Gigi Becali, furios că nu poate lua bani de la americani: Au prostit oamenii!
Tranzacție de 13 milioane de euro blocată de Guvern! Gigi Becali, furios că nu poate lua bani de la americani: "Au prostit oamenii!"
Presiune uriașă pe umerii lui Mbappe! Mesaj clar din partea conducerii Real Madrid
Presiune uriașă pe umerii lui Mbappe! Mesaj clar din partea conducerii Real Madrid
Record absolut la Liverpool! 700% mai multe tricouri v&acirc;ndute dec&acirc;t anul trecut
Record absolut la Liverpool! 700% mai multe tricouri vândute decât anul trecut
Mason Greenwood, umilit &icirc;ntr-un amical! Un internațional englez l-a luat la rost și i-a sf&acirc;șiat tricoul
Mason Greenwood, umilit într-un amical! Un internațional englez l-a luat la rost și i-a sfâșiat tricoul
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Portar pentru Galatasaray! Okan Buruk a pus m&acirc;na pe telefon și l-a sunat personal: &rdquo;A &icirc;ntrerupt negocierile cu toți ceilalți!&rdquo;

Portar pentru Galatasaray! Okan Buruk a pus mâna pe telefon și l-a sunat personal: ”A întrerupt negocierile cu toți ceilalți!”

Gigi Becali s-a decis: &icirc;ncă un jucător pe lista lui FCSB: Gata, s-a terminat!

Gigi Becali s-a decis: încă un jucător pe lista lui FCSB: "Gata, s-a terminat!"

Plecare de la Dinamo! Fotbalistul a fost prezentat la noua echipă

Plecare de la Dinamo! Fotbalistul a fost prezentat la noua echipă

Avertisment direct din Kosovo pentru FCSB &icirc;naintea returului cu Drita: &rdquo;Sunt convins!&rdquo;

Avertisment direct din Kosovo pentru FCSB înaintea returului cu Drita: ”Sunt convins!”

Două calde, una rece pentru FCSB! Reveniri importante, dar și o posibilă absență &icirc;ndelungată: &rdquo;Va trebui să plece la Londra!&rdquo;

Două calde, una rece pentru FCSB! Reveniri importante, dar și o posibilă absență îndelungată: ”Va trebui să plece la Londra!”

Gigi Becali, apariție de șeic &icirc;n Pipera! A descins din Rolls la bustul gol, cu turban improvizat pe cap

Gigi Becali, apariție de șeic în Pipera! A descins din Rolls la bustul gol, cu turban improvizat pe cap

CITESTE SI
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit &icirc;n curtea Astra Vagoane Arad. Două persoane au murit

stirileprotv Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit în curtea Astra Vagoane Arad. Două persoane au murit

La Undressed, un profesor de yoga &icirc;i arată c&acirc;teva mișcări &icirc;n pat unei concurente la Miss Universe

voyo La Undressed, un profesor de yoga îi arată câteva mișcări în pat unei concurente la Miss Universe

Fiul lui Mihai Leu a fost implicat &icirc;ntr-un accident grav &icirc;ntr-un raliu. Mașina lui a rupt un parapet de beton. VIDEO

stirileprotv Fiul lui Mihai Leu a fost implicat într-un accident grav într-un raliu. Mașina lui a rupt un parapet de beton. VIDEO

Donald Trump şi Vladimir Putin se vor &icirc;nt&acirc;lni pe 15 august, &icirc;n Alaska. Anunțul făcut de liderul de la Casa Albă

stirileprotv Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni pe 15 august, în Alaska. Anunțul făcut de liderul de la Casa Albă

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
UFC
UFC 317: Topuria vs Oliveira


00:00
UFC
UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr.


00:00
UFC
UFC Fight Night: Usman vs Buckley


00:00
UFC
UFC 316: Dvalishvili vs O'Malley 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!