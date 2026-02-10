Manchester City pregătește o ofertă fabuloasă: 114.000.000€

Aflată în lupta pentru titlu cu Arsenal, care este mare favorită pentru primul titlu după 22 de ani, Manchester City pregătește deja campania de transferuri pentru sezonul următor, iar în fruntea listei lui Pep Guardiola este un jucător care a făcut senzație în ultimii ani în campionatul Angliei.

Elliot Anderson (23 de ani), mijlocașul celor de la Nottingham Forest, este principala țintă a ”cetățenilor” pentru perioada de mercato din vară, iar pentru a-i convinge pe ”pădurari” să renunțe la internaționalul englez, City pregătește o ofertă fabuloasă.

114.000.000€ pentru Elliott Anderson de la Nottingham Forest!

Potrivit TEAMtalk, fosta campioană a Angliei pune la bătaie nu mai puțin de 100 de milioane de lire sterline, echivalentul a 114 milioane de euro. Sunt șanse destul de mici ca Manchester City să obțină un preț mai bun, având în vedere că mijlocașul mai are un contract valabil pentru încă trei ani cu Nottingham Forest, iar cota sa de piață este în creștere datorită evoluțiilor din ce în ce mai bune.

Dacă transferul se va realiza în schimbul sumei apărute în presă, atunci Anderson va deveni, detașat, cel mai scump transfer din istoria lui Nottingham Forest. În prezent, recordul este deținut de Anthony Elanga, plecat la Newcastle în acest an pentru 61,4 milioane de euro.