Manchester City pregătește o ofertă fabuloasă: 114.000.000€ Premier League
Aflată în lupta pentru titlu cu Arsenal, care este mare favorită pentru primul titlu după 22 de ani, Manchester City pregătește deja campania de transferuri pentru sezonul următor, iar în fruntea listei lui Pep Guardiola este un jucător care a făcut senzație în ultimii ani în campionatul Angliei.

Elliot Anderson (23 de ani), mijlocașul celor de la Nottingham Forest, este principala țintă a ”cetățenilor” pentru perioada de mercato din vară, iar pentru a-i convinge pe ”pădurari” să renunțe la internaționalul englez, City pregătește o ofertă fabuloasă.

114.000.000€ pentru Elliott Anderson de la Nottingham Forest!

Potrivit TEAMtalk, fosta campioană a Angliei pune la bătaie nu mai puțin de 100 de milioane de lire sterline, echivalentul a 114 milioane de euro. Sunt șanse destul de mici ca Manchester City să obțină un preț mai bun, având în vedere că mijlocașul mai are un contract valabil pentru încă trei ani cu Nottingham Forest, iar cota sa de piață este în creștere datorită evoluțiilor din ce în ce mai bune.

Dacă transferul se va realiza în schimbul sumei apărute în presă, atunci Anderson va deveni, detașat, cel mai scump transfer din istoria lui Nottingham Forest. În prezent, recordul este deținut de Anthony Elanga, plecat la Newcastle în acest an pentru 61,4 milioane de euro.

Nu va fi, însă, cel mai scump jucător transferat vreodată de Manchester City, pentru că suma nu depășește recordul stabilit de Jack Grealish, pentru care ”cetățenii” au plătit 117,5 milioane de euro în sezonul 2021-2022.

  • În acest an, Manchester City a cheltuit puțin peste 300 de milioane de euro pentru transferuri.

Elliott Anderson, crescut de Newcastle

Elliot Anderson este un jucător crescut de Newcastle și promovat în fotbalul de seniori pe St. James Park, acolo unde a evoluat între 2022 și 2024. Nottingham Forest l-a transferat pentru 41,2 milioane de euro.

În acest sezon, mijlocașul a bifat 31 de partide pentru Forest în Premier League și Europa League, reușind să marcheze un gol și să ofere alte două pase decisive.

