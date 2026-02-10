Timotej Jambor, atacant adus de Rapid în vara anului 2025 liber de contract, ar fi dorit în Polonia la Slask Wroclaw, informează Golazo.

Negocierile au fost confirmate și de Victor Angelescu, președinte și acționar minoritar la club, care explică faptul că nimic nu este „bătut în cuie” momentan.

„Suntem în negocieri pentru împrumutul lui Jambor. Vedem ce va fi. Orice decizie luată va fi și cu acordul antrenorului”, a declarat acesta pentru GSP.

Timotej Jambor, cifre modeste la Rapid

Cu toate că Rapid o duce foarte bine în campionat, iar la momentul redactării acestui articol ocupă locul secund cu 49 de puncte, doar unul distanță de lider, Jambor nu a ieșit în evidență.

Tânărul vârf născut în Svit, o micuță comunică din Slovacia, se poate lăuda cu 15 meciuri strânse în acest sezon, majoritatea din postura de rezervă, și două goluri marcate.

Slask Wroclaw, echipa care s-ar fi interesat de acesta, ocupă locul opt în primul eșalon din Polonia, cu 31 de puncte adunate după 20 etape.