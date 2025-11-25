Ce au spus Darius Olaru și Florin Cernat înaintea meciului Steaua Roșie - FCSB

Boxerul român cu trei titluri la categoria mijlocie luptă la sfârșitul lunii în Germania: ”O să le demonstrez tuturor valoarea mea”

Federaţia Română de Handbal a anunţat, marţi, lotul cu care echipa naţională va aborda Campionatul Mondial feminin din Olanda şi Germania, care va avea loc în perioada 26 noiembrie-14 decembrie.

Zilele trecute, ”tricolorele” au câștigat Trofeul Carpați, turneu transmis de Pro Arena și VOYO, după trei victorii convingătoare în care a strălucit Sorina Grozav (foto): 40-28 cu Portugalia, 37-30 cu Cehia și 37-28 cu Austria.

Cele 18 handbaliste joacă toate în Liga Florilor, 3 dintre ele sunt naturalizate



Toate cele 18 jucătoare aflate sub comanda selecţionerului Ovidiu Mihăilă evoluează în Liga Florilor, trei dintre ele fiind naturalizate (Dumanska, Skrobic şi Elghaoui).

România va disputa toate meciurile din Grupa A în Ahoy Arena din Rotterdam, pe 27 noiembrie contra Croaţiei (ora 19:00), pe 29 noiembrie împotriva Japoniei (ora 19:00), iar pe 1 decembrie contra Danemarcei (ora 21:30).

România a participat la toate ediţiile Campionatului Mondial de handbal feminin, iar în 2023 s-a clasat pe locul 12.

Lotul echipei României



Portari:

Yuliya Dumanska (CS Minaur Baia Mare), Bianca Curmenţ (Corona Braşov), Elena Şerban (Dunărea Brăila);

Extreme dreapta:

Sonia Seraficeanu (CS Gloria Bistriţa), Mihaela Mihai (CSM Bucureşti);

Extreme stânga:

Gabriela Dumitraşcu (Corona Braşov), Eva Kerekes (Gloria Bistriţa);

Interi:

Sorina Grozav (Corona Braşov), Maria Skrobic (CS Rapid Bucureşti), Alicia Gogîrlă (SCM Craiova);

Centri:

Rebeca Necula (SCM Râmnicu Vâlcea), Alisa Boiciuc (Corona Braşov), Andreea Cristina Popa (Dunărea Brăila), Elena Roşu (Dunărea Brăila), Cristina Laslo (Gloria Bistriţa);

Pivoţi:

Lorena Ostase (Gloria Bistriţa), Sonia Vasiliu (CSM Slatina), Asma Elghaoui (SCM Râmnicu Vâlcea).

