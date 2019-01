Cati bani a bagat Rednic la Dinamo de la venirea sa! Situatia in care a ajuns clubul si cum poate deveni Rednic SEF in Stefan cel Mare

Situatia de la Dinamo este critica in acest moment.

De cand a venit la Dinamo, pe langa antrenorat, Mircea Rednic s-a preocupat si de alte probleme din cadrul clubului din Stefan cel Mare. ProSport scrie ca antrenorul a imprumutat-o pe Dinamo cu aproximativ 300.000 de euro, dupa un an greu atat din punct de vedere sportiv, cat si financiar. Clubul a ajuns in acest punct in ciuda faptului ca incasarile din drepturile TV si transferuri se ridica la 2.200.000 de euro.

Banii imprumutati de Rednic si a doua transa din drepturile TV, in valoare de 600.000 de euro, ar putea reprezenta salvarea lui Dinamo, asigurand astfel supravietuirea si continuarea activitatii. In ceea ce priveste a treia transa, clubul din Stefan cel Mare va primi o suma echivalenta cu performanta sportiva, deoarece aceasta se plateste in functie de pozitia ocupata la sfarsitul campionatului regulat. Avand in vedere actuala situatie, "cainii" nu pot obtine mai mult de 150.000 de euro.

Ionut Negoita a stabilit ca Dinamo va trebui sa se autofinanteze si a decis sa nu mai dea bani. Chiar si asa, lucrul acesta (n.r autofinantarea) nu a fost posibil, pentru ca fondul de salarii a devenit nesustenabil, mai scrie ProSport. Clubul Dinamo platea catre stat taxe in valoare de 2.980.000 de euro pentru 1.700.000 de euro platiti pe an catre echipa. In acest mod s-ar ajunge la un deficit urias, de peste 1.300.000 de euro, luand in calcul faptul ca locul ocupat in acest moment de Dinamo nu asigura din drepturile TV mai mult de 1.850.000 de euro.

La Dinamo se repeta situatia Stelei de la inceputul anilor 2000. Gigi Becali obisnuia sa imprumute clubul cu bani, obtinand in schimb drepturile asupra unor fotbalisti. Asociatia Fotbal Club Steaua nu ii putea returna banii, asa ca Becali a ajuns sa detina drepturile pentru 21 de fotbalisti, printre care Mirel Radoi, Adrian Neaga si Claudiu Raducanu.

Avand dreptul asupra unui numar atat de mare de jucatori, Gigi Becali a fortat infiintarea unei noi societati. El a devenit astfel detinator a 51% din actiuni prin renuntarea la o datorie de 5.2 milioane de dolari, dar si prin cedarea cu titlu gratuit a celor 21 de fotbalisti.