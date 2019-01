"SCANDALOS! N-am mai vazut asa ceva de ani de zile!" Sergio Ramos a RABUFNIT la adresa arbirului! Doua penalty-uri cerute de Real

Real Madrid a ramas la 10 puncte in urma Barcelonei dupa infrangerea cu Sociedad.

Madrilenii au pierdut cu 2-0 pe Bernabeu in fata celor de la Real Sociedad si au ajuns pe loc de Europa League! Sergio Ramos a rabufnit la finalul partidei si a acuzat doua penalty-uri neacordate pentru echihpa sa. Ramos spune ca mai ales la faza lui Vinicius in careu, atunci cand arbitrul a refuzat sa consulte VAR.



"Nu cerem ajutor, dar trebuie facuta dreptate. Daca Suarez a primit penalty la interventia lui Varane pe Camp Nou, trebuia acordat si asta. Totul a mers anapoda. Echipa a jucat bine, a avut ocazii, dar a lipsit eficienta in fata portii, trebuie sa ne revenim la cea mai buna versiune.

Am avut doua penalty-uri clare. Poate la mine mai putin, Illara a procedat foarte bine, s-a vazut ca s-a impins in spate, cand de fapt s-a impins in mine. Dar la Vinicius a fost scandalos, am sustinut mereu VAR, dar aceasta decizie ii apartine arbitrului. El ne-a spus din start ca nu e penalty si a refuzat orice alta discutie, n-am mai vazut asa ceva de ani de zile. Nu ii cer sa ne ajute, dar trebuie sa se faca dreptate. Acum campionatul e in pericol din aceasta cauza, arbitrul mi-a zis ca a vazut clar ca nu e penalty", a spus Ramos la zona mixta.