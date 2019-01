Gardos isi poate lua gandul de la Craiova! Mangia, mesaj clar pentru fundas! "Este liber sa incerce in alta parte"

Florin Gardos a fost transferat de Craiova de la Southampton.

Intr-un interviu acordat recent, Florin Gardos s-a declarat nemultumit de statulul pe care il are la Universitatea Craiova, iar sansele sale sa continue in Banie sunt aproape nule. Fundasul nu se intelege cu antrenorul Devis Mangia si ar putea ajunge la o alta formatie din Liga 1, Poli Iasi. "Nu sunt fericit la Craiova fiindca nu joc si normal ca as vrea sa plec undeva unde sa am continuitate", a spus Gardos.

Antrenorul italian nu i-a oferit sanse fostului fundas de la Steaua nici macar in momentele in care titularii erau indisponibili, el fiind lasat in afara lotului in ultimele meciuri ale Craiovei. Tehnicianul echipei a vorbit astazi, inainte de plecarea spre Antalya, despre situatia lui Gardos.

"Cand un jucator isi doreste sa joace mai mult si nu o poate face la o echipa, este liber sa incerce in alta parte, este bine sa gaseasca solutii mai bune pentru el. Eu am avut alte optiuni pe acel post", a declarat Mangia.

Florin Gardos a jucat numai in 4 meciuri din acest sezon pentru Universitatea Craiova in Liga 1. Fundasul a mai jucat la echipe precum Concordia Chiajna, FCSB si Southampton.