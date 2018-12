Florin Gardos, aproape de un transfer surpriza! Ce echipa din Liga 1 il vrea pe fundas! "Am discutat deja"

Florin Gardos o poate parasi pe Craiova.

Florin Gardos s-a intors iarna trecuta din Premier League, acolo unde evolua pentru Southampton, si a semnat un contract cu Universitatea Craiova. Pentru olteni a evoluat in doar 9 partide de la venirea sa, iar acest lucru l-a nemultumit pe fundasul central care isi doreste sa schimbe echipa.

Fostul stelist este tinta principala a lui Flavius Stoican, cel care vrea sa il aduca la Poli Iasi pentru a intari defensiva. Presedintele Comitetului Director, Leonid Antohi, a declarat ca a primit accceptul oficialilor olteni pentru a negocia cu Florin Gardos.

"Am discutat cu conducerea clubului CSU Craiova si avem acordul pentru a negocia cu Florin Gardos. Este un fotbalist foarte bun, un baiat de caracter si ni l-am dori in Copou, mai cu seama ca postul de fundas central este unul deficitar in acest moment. Asteptam ca Florin sa revina in tara din strainatate si vom incepe tratativele cu el. Speram sa ajungem la un acord", a spus presedintele de la Poli Iasi.

Florin Gardos a prins numai 5 meciuri in acest sezon pentru Universitatea Craiova, in timp ce Flavius Stoican a trebuit sa se descurce cu doar doi fundasi centrali de meserie in aceasta stagiune, iar un transfer ar ajuta ambele parti.