ULTIMA ORA | Gardos vrea sa plece de la Craiova: "Vreau sa joc, banii nu ma mai motiveaza!"

Florin Gardos este nemultumit de statutul pe care il are la Craiova si se gandeste sa se desparta de olteni in aceasta iarna.

Florin Gardos se simte nedreptatit de faptul ca a fost ignorat de Mangia, chiar daca din punct de vedere fizic era apt de joc.

Gardos ia in calcul plecarea de la Craiova in aceasta iarna.

"Am pierdut contactul cu prima echipa, ce sa zic, asta e decizia antrenorului, mai multe nu am ce sa fac. Daca antrenorul nu a dat detalii despre discutiile noastre, nu vreau nici eu sa vorbesc."

"Am avut discutii cu antrenorul, normal ca am fost nemultumit pentru ca nu am jucat."

"In vara, cand mi s-a propus sa semnez contractul, am crezut ca aici am cele mai mari sanse sa joc. Mai erau vreo doua posibilitati in strainatate si am zis sa raman aici, ca am cele mai mari sanse sa joc si sa revin la nationala. Asta era obiectivul."

"Voi avea o discutie cu cei din conducere si voi decide ce sa fac. Nu stiu... In conditiile astea mi-e greu sa raman pentru ca nu am nicio satisfactie pur si simplu. Singurul lucru care ma mai bucura acum e sa joc fotbal. Banii nu ma mai motiveaza. Stiti ca am avut o cariera frumoasa, am castigat destui bani din fotbal. In momentul asta nu ma mai motiveaza banii. Vreau doar sa joc fotbal, indiferent la ce echipa, indiferent unde. Asta imi doresc acum, sa joc fobal", a spus Gardos la Digisport.