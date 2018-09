Gigi Becali i-a raspuns galeriei dupa amenintarea de BOICOT: "Le cer scuze de 1.000 de ori! Mesajul meu era pentru Peluza Sud!" Promisiunea patronului FCSB

Peluza Ros-Albstra revine asupra deciziei initiale de a boicota partidele FCSB.

Update: Gigi Becali a intervenit telefonic in direct la Pro X si le-a cerut scuze fanilor din Peluza Ros-Albastra.

"Imi cer iertare public daca am deranjat cu ceva. N-a fost intentia mea sa deranjez pe nimeni. Eu am vrut sa-i ating pe cei de la Peluza Sud, nu pe cei care sunt ai nostri. Nu lasa echipa, ei trebuiau sa se bata pentru FCSB, sa se bata cu Talpan, nu sa se alieze impotriva Stelei. Imi cer iertare de 1.000 de ori in fata lor. Daca am gresit, sa ma ierte.



Eu cred ca (fanii) o sa vina (la meciuri). O sa ma ocup eu ca jucatorii sa se duca in fata galeriei dupa fiecare meci" a spus Becali la Ora Exacta in Sport.

Infiintata de doi ani, galeria FCSB e suparata pe conducerea clubului si pe Gigi Becali si anunta ca e gata sa boicoteze partidele. Totusi, suporterii sunt dispusi sa revina asupra deciziei, daca Becali isi va cere scuze. Patronul FCSB a laudat galeria lui Dinamo si a mutat echipa la Voluntari din cauza problemelor cu gazonul de pe National Arena.

"Ne-am saturat sa mai fim jigniti! Dupa egalul cu CFR, Gigi Becali zicea ca daca avea in spate Peluza Sud ii urca pe garduri. Acum, a spus ca daca eram mai fanatici, ca aia de la Dinamo, ve Doamne! il ascundeam pe Talpan si nu mai avea probleme cu Armata! E prea mult Au plecat atatia suporteri. Noi, in doi ani, am reusit sa readucem lumea la stadion si tot nu suntem buni! Gata, pana nu isi va cere scuze, noi nu mai mergem organizat la meciuri! Cine se duce pe cont propriu va fi exclus din grupul nostru!", a declarat liderul Peluzei Ros-Albastre pentru Gazeta Sporturilor.



Suporterii vor sa se intalneasca cu Becali. "Nu cerem bani, nu avem pretentii, dar nici asa! Si jucatorii sunt reci, nici nu ne baga in seama, odata nu i-am auzit sa zica ca au nevoie de suporteri. Nu stim cat vom lipsi de la stadion. Daca nu se schimba lucrurile, poate la meciul cu Dinamo din noiembrie mai venim", a mai spus acesta.

"Am umplut peluzele cu Rapid Viena, cu Hajduk, cu Dinamo. Nu am provocat scandaluri, nu a primit clubul amenzi, si tot noi suntem jigniti?", a incheiat acesta.