Aroganta ISTORICA! Ce face Petrescu in meciul cu FCSB daca CFR devine de azi campioana

Petrescu e all-in pentru meciul din aceasta seara cu Craiova!

In vestiar, Super Dan le-a facut o promisiune jucatorilor de baza ai echipei. PRO Sport anunta ca fotbalistii cu cele mai multe minute jucate vor intra in vacanta diseara, in cazul in care CFR ia campionatul. Petrescu vrea sa le ofere o saptamana in plus de vacanta oamenilor care au dus si acest sezon spre un deznodamant fericit. Astfel, contra FCSB, CFR va alinia o echipa formata din pusti si jucatori care n-au primit minute decat in situatiile extreme ale sezonului.



CFR Cluj - Craiova se joaca in aceasta seara, de la 21:00.