Primele mutari facute de FCSB la finalul sezonului! Cine sunt fotbalistii care se intorc la echipa

FCSB este la un pas de a incheia un nou sezon fara sa castige titlul in Liga 1.

Ros-albastrii se gandesc deja la sezonul viitor, facandu-si lista cu nume interesante pentru urmatoarea perioada de mercato.

Pana la transferurile pe care le vor face in aceasta vara, cei de la FCSB sunt siguri de revenirea unor fotbalisti care au fost imprumutati in aceasta stagiune. 3 jucatori se vor intoarce la echipa lui Gigi Becali dupa finalul acestui sezon.

Este vorba despre Ianis Stoica, imprumutat la CSM Slatina, echipa care a retrogradat in Liga 3, Ovidiu Horsia, care a evoluat la Gaz Metan, si Cristi Dumitru, care a jucat in tricoul celor de la FC Arges, pentru care a reusit 3 goluri si o pasa decisiva.

Dintre acestia, doar Stoica are sanse minime de a ramane la FCSB, cel mai probabil urmand a fi imprumutat pentru inca un sezon. Horsia ar putea fi pastrat la echipa lui Toni Petrea in conditiile noii reguli U21, care le impune echipelor prezenta pe teren a doi fotbalisti nascuti dupa 1 ianuarie 2000.

In ceea ce il priveste pe Dumitru, care reprezinta la randul sau o solutie pentru regula U21, tanarul fotbalist are sanse mari sa ramana la FCSB, atragand toate privirile in urma evolutiilor pe care le-a avut in echipa pitesteana.

Pe langa cei trei fotbalisti mentionati, la FCSB ar putea reveni in aceasta vara si Razvan Ducan, imprumutat la CS Mioveni, si Stefan Cana, cedat la Poli Iasi in acest sezon.