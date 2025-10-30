Gâlcă primește întăriri serioase! Capitolul la care Rapid se uită de foarte de sus la FCSB după ultima noutate

G&acirc;lcă primește &icirc;ntăriri serioase! Capitolul la care Rapid se uită de foarte de sus la FCSB după ultima noutate Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Aflat în cel mai bun moment al sezonului, lider al Superligii la egalitate cu FC Botoșani și cu cea mai bună apărare a campionatului, Constantin Gâlcă (53 de ani) a primit o nouă veste bună.

TAGS:
RapidSuperligaCostel Galcadenis ciobotariu
Din articol

Rapid își va întări compartimentul defensiv chiar de la derby-ul cu Universitatea Craiova.

Accidentat în meciul cu UTA Arad (2-0) din 29 august, Denis Ciobotariu (27 de ani) a terminat recuperarea ca urmare a unei probleme pe care a avut-o la meniscul piciorului stâng și e gata să revină printre titulari, poziție pe care o ocupa înaintea dispariției forțate.

Iar știrea, anunțată de Victor Angelescu, pică așa cum nu se poate mai bine pentru cel mai eficient compartiment defensiv din fotbalul românesc: "Singurul care sperăm să fie în lot e Ciobotariu, acum, pentru meciul de Cupă. Dacă nu, va putea fi în lot pentru meciul cu Craiova", a spus președintele giuleștenilor, marți seară, la Prima Sport.

  1. 10 goluri a încasat Rapid în primele 14 etape, cele mai puține din Superligă, cu unul mai puțin decât FC Botoșani

Rapid își "betonează" centrul defensivei cu un fotbalist de top

Om de bază la Rapid după transferul de la Sepsi, din iarnă, Ciobotariu a început din postura de titular și noul sezon, a făcut cuplu în centrul apărării cu olandezul Lars Kramer, iar în primele opt etape a fost integralist și echipa nu a pierdut niciun meci cu el în teren. 

Obligat să ia o pauză din cauza unei ciupituri la menisc care l-a scos din ritm, fiul lui Liviu Ciobotariu a privit din tribune cum Alexandru Pașcanu îl înlocuiește lângă stoperul batav, iar coordonatele nu s-au schimbat prea mult: Rapid a ținut adversarii departe de poarta lui Aioani, victoriile au curs și ele.

Acum, Ciobi revine în lot și, în mod cert, vânează recâștigarea poziției de titular, pentru care se va bate tot cu Pașcanu, în condițiile în care Kramer a fost cel mai constant apărător al acestei stagiuni.

Cu Kramer, Pașcanu și Ciobotariu în top trei opțiuni, Gâlcă îl mai are pe acel post pe Leo Bolgado, brazilianul venit la Rapid tocmai pentru a umple golul lăsat de accidentarea lui Denis. Și se mai poate baza, în caz de nevoie urgentă, pe underul Robert Bădescu. Așadar, patru soluții de valoare apropiată și una promițătoare pentru axul defensiv, situație în care ar vrea să se afle orice antrenor și care se întâlnește la foarte puține echipe din campionatul intern.

Rapid se uită de foarte de sus la FCSB

Dacă Rapidul are acel gen de apărare care dă încredere oamenilor din față și aduce liniște, FCSB se află la polul exact opus, cu 20 de goluri primite în 14 etape în care defensiva a fost doar o umbră a celei care ajungea în optimile de finală ale Europa League 2024/2025.

Într-un punct al campionatului, în care e nevoită să adune puncte în timp ce joacă și în Europa, FCSB plătește tribut strategiei neinspirate din vară, când a considerat că Graovac e suficient pentru a-l înlocui pe Dawa și că poate supraviețui cu improvizații în axul central în cazul unor evenimente neprevăzute.

Astfel, Charalambous și Pintilii vor fi nevoiți să se bazeze, până la finalul anului, pe doar doi fundași centrali de meserie, Ngezana și Graovac, și el proaspăt revenit după accidentare. Cercel a dezamăgit și Becali nu e convins să mizeze pe un under în centrul apărării, Dawa va fi integrat cu adevărat abia după pauza de iarnă, Mihai Popescu e scos din circuit pentru o perioadă lungă, Vlad Chiricheș nu e o opțiune, iar la Bistrița, în Cupă, apare varianta Dăncuș, un puști de doar 16 ani. Celelalte opțiuni reprezintă improvizații: lateralul Kiki sau închizătorii Baba Alhassan și Mihai Lixandru.

  • Galca rapid imago1064551954
×
Galca
Interviu galca 300625
110725 Gâlcă
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Inundații periculoase în Spania. Apa a pătruns în autobuze și într-un spital din Sevilla. FOTO
Inundații periculoase &icirc;n Spania. Apa a pătruns &icirc;n autobuze și &icirc;ntr-un spital din Sevilla. FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
&rdquo;Nu pot să spun la televizor&rdquo;. &Icirc;ntrebarea despre Chivu l-a luat prin surprindere pe jucătorul lui Inter
”Nu pot să spun la televizor”. Întrebarea despre Chivu l-a luat prin surprindere pe jucătorul lui Inter
&bdquo;E imposibil, nu depinde de mine&rdquo; Jannik Sinner, resemnat &icirc;n lupta cu rivalul Carlos Alcaraz
„E imposibil, nu depinde de mine” Jannik Sinner, resemnat în lupta cu rivalul Carlos Alcaraz
Cristi Chivu, doar cuvinte de laudă pentru noul motor de la Inter, după victoria cu Fiorentina: E complet!
Cristi Chivu, doar cuvinte de laudă pentru noul "motor" de la Inter, după victoria cu Fiorentina: "E complet!"
Alibec, &icirc;n sf&acirc;rșit! Atacantul a marcat și apoi i-a transmis un mesaj lui Gigi Becali: Asta nu mai contează!
Alibec, în sfârșit! Atacantul a marcat și apoi i-a transmis un mesaj lui Gigi Becali: "Asta nu mai contează!"
Xabi Alonso a luat decizia finală: jucătorul e OUT de la Real Madrid!
Xabi Alonso a luat decizia finală: jucătorul e OUT de la Real Madrid!
&bdquo;Perla&ldquo; FCSB-ului l-a convins pe Mihai Stoica: &bdquo;Aproape perfect&ldquo;
„Perla“ FCSB-ului l-a convins pe Mihai Stoica: „Aproape perfect“
ULTIMELE STIRI
Șocul finalului de an poate veni din Premier League! Un club de legendă poate fi v&acirc;ndut, iar suma e colosală
Șocul finalului de an poate veni din Premier League! Un club de legendă poate fi vândut, iar suma e colosală
Radunovic, mister deslușit: de ce a decăzut cel mai constant fotbalist al FCSB-ului
Radunovic, mister deslușit: de ce a decăzut cel mai constant fotbalist al FCSB-ului
Gigi Becali i-a suflat jucătorul de sub nas Bolognei! Suma uriașă pe care a trebuit să o scoată din buzunar
Gigi Becali i-a suflat jucătorul de sub nas Bolognei! Suma uriașă pe care a trebuit să o scoată din buzunar
Cupa Rom&acirc;niei, azi se &icirc;ncheie prima etapă: Chiajna &ndash; Hermannstadt, UTA &ndash; Petrolul, FC Botoșani &ndash; Farul și Dumbrăvița - Rapid
Cupa României, azi se încheie prima etapă: Chiajna – Hermannstadt, UTA – Petrolul, FC Botoșani – Farul și Dumbrăvița - Rapid
Premiile uriașe puse &icirc;n joc la Turneul Campioanelor: Sabalenka și Swiatek o lasă &icirc;n urmă pe Halep
Premiile uriașe puse în joc la Turneul Campioanelor: Sabalenka și Swiatek o lasă în urmă pe Halep
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Antrenor-surpriză pentru FCSB: &rdquo;Dacă Gigi Becali acceptă asta, o să-mi pun amprenta la echipă&rdquo;

Antrenor-surpriză pentru FCSB: ”Dacă Gigi Becali acceptă asta, o să-mi pun amprenta la echipă”

Nota primită de Cristi Chivu, după ce Inter a &icirc;nvins-o fără drept de apel pe Fiorentina

Nota primită de Cristi Chivu, după ce Inter a învins-o fără drept de apel pe Fiorentina

Gloria Bistrița - FCSB 1-3 | Roș-albaștrii, victorie chinuită &icirc;n Cupa Rom&acirc;niei

Gloria Bistrița - FCSB 1-3 | Roș-albaștrii, victorie chinuită în Cupa României

Cel mai cunoscut oligarh din Ucraina, favorit să preia o companie imensă din Rom&acirc;nia și să devină patronul unui club din Liga 1!

Cel mai cunoscut oligarh din Ucraina, favorit să preia o companie imensă din România și să devină patronul unui club din Liga 1!

Uluitor! S-a furat un ceas Rolex din vestiarul lui FCSB, iar antrenorul a intervenit imediat: &rdquo;A arătat ce fel de om e&rdquo;

Uluitor! S-a furat un ceas Rolex din vestiarul lui FCSB, iar antrenorul a intervenit imediat: ”A arătat ce fel de om e”

Lovitura pregătită de FCSB: toate detaliile despre fotbalistul urmărit de MM Stoica &icirc;n Portugalia

Lovitura pregătită de FCSB: toate detaliile despre fotbalistul urmărit de MM Stoica în Portugalia



Recomandarile redactiei
Gigi Becali i-a suflat jucătorul de sub nas Bolognei! Suma uriașă pe care a trebuit să o scoată din buzunar
Gigi Becali i-a suflat jucătorul de sub nas Bolognei! Suma uriașă pe care a trebuit să o scoată din buzunar
Șocul finalului de an poate veni din Premier League! Un club de legendă poate fi v&acirc;ndut, iar suma e colosală
Șocul finalului de an poate veni din Premier League! Un club de legendă poate fi vândut, iar suma e colosală
Radunovic, mister deslușit: de ce a decăzut cel mai constant fotbalist al FCSB-ului
Radunovic, mister deslușit: de ce a decăzut cel mai constant fotbalist al FCSB-ului
Premiile uriașe puse &icirc;n joc la Turneul Campioanelor: Sabalenka și Swiatek o lasă &icirc;n urmă pe Halep
Premiile uriașe puse în joc la Turneul Campioanelor: Sabalenka și Swiatek o lasă în urmă pe Halep
FCSB, &icirc;n fața unei situații deosebit de grea: &bdquo;C&acirc;teodată, nu e bine să fii fotbalist&ldquo;
FCSB, în fața unei situații deosebit de grea: „Câteodată, nu e bine să fii fotbalist“
Alte subiecte de interes
Moștenirea pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat &icirc;napoi &icirc;n Rom&acirc;nia: A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o &icirc;ntrebare: de ce n-a fost băgat titular?
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se &icirc;nt&acirc;mplă la Rapid: E &icirc;ngrijorător!
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Verdictul lui Costel G&acirc;lcă după ce Florin Tănase a semnat cu FCSB, iar Denis Alibec, cu Farul Constanța
Verdictul lui Costel Gâlcă după ce Florin Tănase a semnat cu FCSB, iar Denis Alibec, cu Farul Constanța
Universitatea Craiova - NK Maribor 3-2, &icirc;n turul 2 preliminar din Conference League. Oltenii, eliminați din Europa
Universitatea Craiova - NK Maribor 3-2, în turul 2 preliminar din Conference League. Oltenii, eliminați din Europa
CITESTE SI
Un angajat de la Distrigaz Sud Rețele și doi de la o firmă privată au fost reținuți &icirc;n cazul exploziei din Rahova

stirileprotv Un angajat de la Distrigaz Sud Rețele și doi de la o firmă privată au fost reținuți în cazul exploziei din Rahova

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Rom&acirc;nia, la 10 ani de la Colectiv. Lăsați fără Dreptate de Justiție. Vinovați declarați nevinovați, dosare uitate

stirileprotv România, la 10 ani de la Colectiv. Lăsați fără Dreptate de Justiție. Vinovați declarați nevinovați, dosare uitate

Incident la Catedrala Națională: un grup de credincioși a &icirc;ncercat să forțeze intrarea. Jandarmeria explică situația

stirileprotv Incident la Catedrala Națională: un grup de credincioși a încercat să forțeze intrarea. Jandarmeria explică situația

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!