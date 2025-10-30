Gâlcă primește întăriri serioase! Capitolul la care Rapid se uită de foarte de sus la FCSB după ultima noutate

Rapid își va întări compartimentul defensiv chiar de la derby-ul cu Universitatea Craiova.

Accidentat în meciul cu UTA Arad (2-0) din 29 august, Denis Ciobotariu (27 de ani) a terminat recuperarea ca urmare a unei probleme pe care a avut-o la meniscul piciorului stâng și e gata să revină printre titulari, poziție pe care o ocupa înaintea dispariției forțate.

Iar știrea, anunțată de Victor Angelescu, pică așa cum nu se poate mai bine pentru cel mai eficient compartiment defensiv din fotbalul românesc: "Singurul care sperăm să fie în lot e Ciobotariu, acum, pentru meciul de Cupă. Dacă nu, va putea fi în lot pentru meciul cu Craiova", a spus președintele giuleștenilor, marți seară, la Prima Sport.

10 goluri a încasat Rapid în primele 14 etape, cele mai puține din Superligă, cu unul mai puțin decât FC Botoșani

Rapid își "betonează" centrul defensivei cu un fotbalist de top

Om de bază la Rapid după transferul de la Sepsi, din iarnă, Ciobotariu a început din postura de titular și noul sezon, a făcut cuplu în centrul apărării cu olandezul Lars Kramer, iar în primele opt etape a fost integralist și echipa nu a pierdut niciun meci cu el în teren.

Obligat să ia o pauză din cauza unei ciupituri la menisc care l-a scos din ritm, fiul lui Liviu Ciobotariu a privit din tribune cum Alexandru Pașcanu îl înlocuiește lângă stoperul batav, iar coordonatele nu s-au schimbat prea mult: Rapid a ținut adversarii departe de poarta lui Aioani, victoriile au curs și ele.

Acum, Ciobi revine în lot și, în mod cert, vânează recâștigarea poziției de titular, pentru care se va bate tot cu Pașcanu, în condițiile în care Kramer a fost cel mai constant apărător al acestei stagiuni.

Cu Kramer, Pașcanu și Ciobotariu în top trei opțiuni, Gâlcă îl mai are pe acel post pe Leo Bolgado, brazilianul venit la Rapid tocmai pentru a umple golul lăsat de accidentarea lui Denis. Și se mai poate baza, în caz de nevoie urgentă, pe underul Robert Bădescu. Așadar, patru soluții de valoare apropiată și una promițătoare pentru axul defensiv, situație în care ar vrea să se afle orice antrenor și care se întâlnește la foarte puține echipe din campionatul intern.

