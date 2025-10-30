GALERIE FOTO „E imposibil, nu depinde de mine” Jannik Sinner, resemnat în lupta cu rivalul Carlos Alcaraz

Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Jannik Sinner nu își mai face speranțe pentru redobândirea primei poziții în clasament, în 2025.

Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) a pierdut locul întâi în clasamentul ATP, după finala cedată clar, în ultimul turneu de mare șlem al anului, US Open.

Beneficiarul acestei mutări a fost ibericul Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP), favorit să încheie sezonul pe acest loc, în ciuda eliminării premature suferite la Paris.

Jannik Sinner, resemnat: îl vede pe Carlos Alcaraz încheind anul pe locul întâi în clasament

Comentând lupta la distanță cu Alcaraz, în ierarhia ATP, Sinner a declarat în capitala Franței că vede „imposibilă” redobândirea primei poziții în clasament, în acest an; în consecință, Sinner se concentrează pe câștigarea Turneului Campionilor, dar se gândește deja la sezonul care urmează, stagiune în care va avea timp suficient pentru a lupta pentru a redeveni număr unu ATP.

„E imposibil. Să fiu sincer, nici nu mă mai gândesc la asta. Va fi un obiectiv pentru anul viitor. În acest an nu mai depinde de mine, să o spunem așa.

Luând în considerare cum a decurs anul, am obținut rezultate incredibile. Acum vreau să închei stagiunea în cel mai bun mod posibil,” a declarat Jannik Sinner, într-o conferință de presă organizată la Paris.

Sinner, hotărât să introducă „multe schimbări” în jocul său, după înfrângerile cu Alcaraz

După ce l-a învins pe Zizou Bergs, scor 6-4, 6-2, în primul meci disputat în Mastersul de o mie de puncte de la Paris-Bercy, Sinner a afirmat că se gândește la moduri în care își poate schimba jocul în bine, în perioada dintre sezoane.

„Decembrie va fi o lună foarte importantă, deoarece simt că putem introduce multe schimbări și putem munci mult,” a anunțat Sinner.

Declarația vine în contextul unui istoric recent dificil de digerat de Sinner, în raport cu Alcaraz. În fața jucătorului din Spania, Sinner a pierdut șapte din ultimele opt meciuri directe, iar ultimele șase dueluri au avut loc în finale de competiție.

Victoria din finala Wimbledon 2025 rămâne unica importantă, în economia circuitului ATP, semnată în ultimele două sezoane de Sinner în detrimentul lui Alcaraz.

