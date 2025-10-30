Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) a pierdut locul întâi în clasamentul ATP, după finala cedată clar, în ultimul turneu de mare șlem al anului, US Open.

Beneficiarul acestei mutări a fost ibericul Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP), favorit să încheie sezonul pe acest loc, în ciuda eliminării premature suferite la Paris.

Jannik Sinner, resemnat: îl vede pe Carlos Alcaraz încheind anul pe locul întâi în clasament

Comentând lupta la distanță cu Alcaraz, în ierarhia ATP, Sinner a declarat în capitala Franței că vede „imposibilă” redobândirea primei poziții în clasament, în acest an; în consecință, Sinner se concentrează pe câștigarea Turneului Campionilor, dar se gândește deja la sezonul care urmează, stagiune în care va avea timp suficient pentru a lupta pentru a redeveni număr unu ATP.

„E imposibil. Să fiu sincer, nici nu mă mai gândesc la asta. Va fi un obiectiv pentru anul viitor. În acest an nu mai depinde de mine, să o spunem așa.

Luând în considerare cum a decurs anul, am obținut rezultate incredibile. Acum vreau să închei stagiunea în cel mai bun mod posibil,” a declarat Jannik Sinner, într-o conferință de presă organizată la Paris.