Deși se pregătea de o intervenție chirurgicală la genunchi, fundașul central Denis Ciobotariu a luat o decizie surprinzătoare și de luni se va alătura lotului la antrenamente.



Giuleștenii, neînvinși în acest sezon, au resimțit din plin criza de stoperi în egalul de la Cluj, cu Universitatea, unde au avut la dispoziție doar doi apărători centrali de meserie. Cu Cristi Ignat accidentat și nou-venitul Leo Bolgado încă în stare de suspendare, situația părea critică.



A decis să forțeze revenirea



Anunțat indisponibil pentru următoarele săptămâni după partida cu UTA, din cauza unei "ciupituri de menisc la genunchiul stâng", Ciobotariu părea o pierdere sigură pentru o perioadă importantă. Clubul chiar emisese un comunicat pe 9 septembrie în care informa despre problemele medicale ale jucătorului. Totuși, GSP a anunțat că fotbalistul a hotărât să amâne operația și să forțeze revenirea pe gazon pentru a-și ajuta echipa.



Chiar dacă șansele ca el să fie pe teren la meciul cu Hermannstadt, de pe 21 septembrie, sunt reduse, revenirea sa este așteptată cu mare interes. Cel mai probabil, Denis Ciobotariu va fi apt pentru duelul fierbinte cu Petrolul Ploiești, din etapa a 11-a. Partida de pe "Ilie Oană" va marca astfel o dublă revenire în defensiva giuleșteană, deoarece și brazilianul Leo Bolgado își va fi ispășit etapa de suspendare.

