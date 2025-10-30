”Nu pot să spun la televizor”. Întrebarea despre Chivu l-a luat prin surprindere pe jucătorul lui Inter

&rdquo;Nu pot să spun la televizor&rdquo;. &Icirc;ntrebarea despre Chivu l-a luat prin surprindere pe jucătorul lui Inter Serie A
Inter Milano, echipa pregătită de Cristi Chivu, a câștigat pe teren propriu cu Fiorentina, scor 3-0.

cristi chivu Inter Milano inter milano - fiorentina yann bisseck
După 0-0 în prima parte a jocului, ”i nerazzurri” au ”turat motoarele” și au marcat de trei ori în partea secundă. Hakan Calhanoglou a reușit o ”dublă”, iar Petar Susic și-a trecut numele pe lista marcatorilor în minutul 71.

Yann Bisseck (24 de ani), fundașul german cu cetățenie cameruneză de la Inter Milano, a fost printre jucătorii intervievați după această partidă. Printre altele, acesta a spus ce s-a schimbat la echipă după venirea lui Cristi Chivu.

Yann Bisseck a spus ce a schimbat Cristi Chivu la Inter Milano

Transferat de Inter Milano în 2023, de la Aarhus, Bisseck a lucrat și cu Simone Inzaghi. După ”instalarea” lui Chivu, germanul a prins doar patru meciuri pentru echipa sa.

”Vreau să joc întotdeauna, nu-mi pasă de post. Cu mister Chivu vorbim mai mult, nu doar despre fotbal. Ce vorbim? Nu pot să spun la televizor”, a spus Yann Bisseck, citat de jurnalistul Nicolo Schira.

Cristi Chivu, nota 7 pentru meciul cu Fiorentina

Italienii de la TuttoMercatoWeb i-au acordat nota 7 lui Cristi Chivu pentru felul în care a pregătit meciul cu Fiorentina. Chiar dacă prima repriză a fost una anostă, jurnaliștii italieni s-au arătat mulțumiți de lucrurile pe care Chivu le-a schimbat la pauză în jocul echipei sale.

”Chivu îl odihnește pe Bonny și îl readuce în prim-plan pe Pio Esposito, trimițându-l totodată pe Bisseck titular din primul minut în centrul apărării. Prima repriză îi găsește pe ai săi absorbiți în jocul Fiorentinei, însă în repriza a doua Inter nu mai are milă și revine astfel la victorie”, au scris italienii.

