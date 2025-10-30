”Nu pot să spun la televizor”. Întrebarea despre Chivu l-a luat prin surprindere pe jucătorul lui Inter

După 0-0 în prima parte a jocului, ”i nerazzurri” au ”turat motoarele” și au marcat de trei ori în partea secundă. Hakan Calhanoglou a reușit o ”dublă”, iar Petar Susic și-a trecut numele pe lista marcatorilor în minutul 71.



Yann Bisseck (24 de ani), fundașul german cu cetățenie cameruneză de la Inter Milano, a fost printre jucătorii intervievați după această partidă. Printre altele, acesta a spus ce s-a schimbat la echipă după venirea lui Cristi Chivu.



Yann Bisseck a spus ce a schimbat Cristi Chivu la Inter Milano



Transferat de Inter Milano în 2023, de la Aarhus, Bisseck a lucrat și cu Simone Inzaghi. După ”instalarea” lui Chivu, germanul a prins doar patru meciuri pentru echipa sa.



”Vreau să joc întotdeauna, nu-mi pasă de post. Cu mister Chivu vorbim mai mult, nu doar despre fotbal. Ce vorbim? Nu pot să spun la televizor”, a spus Yann Bisseck, citat de jurnalistul Nicolo Schira.

