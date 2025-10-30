Xabi Alonso a luat decizia finală: jucătorul e OUT de la Real Madrid!

Xabi Alonso a luat decizia finală: jucătorul e OUT de la Real Madrid! La Liga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Real Madrid va scăpa de un jucător transferat în urmă cu un an.

TAGS:
Real MadridXabi AlonsoEndrickAston VillaBrightonWest Ham
Din articol

Brazilianul Endrick (19 ani), pe care Real Madrid l-a cumpărat pentru 47,5 milioane de euro de la Palmeiras, nu a primit șanse din partea antrenorului Xabi Alonso în acest sezon.

Sud-americanul este aproape de o plecare de pe ”Santiago Bernabeu”, aspect despre care s-a scris inclusiv în vară, când acesta a preferat să rămână sub comanda noului său antrenor.

Xabi Alonso a decis: Endrick, OUT de la Real Madrid!

Acum, Real Madrid vrea să-l cedeze pe Endrick, dar doar sub formă de împrumut, după ce s-a zvonit că liderul din La Liga ar accepta și un transfer definitiv pentru 60 de milioane de euro. Primele echipe interesate de brazilian sunt din Premier League, scrie TEAMTalk.

Aston Villa și West Ham sunt interesate să-l transfere pe puștiul de la Real Madrid sub formă de împrumut, în timp ce Brighton ar fi interesată, mai degrabă, de un transfer definitiv. Rămâne de văzut ce decizie va lua Real Madrid.

În acest sezon, 2025-2026, brazilianul nu a jucat nici măcar un meci! De când a venit la Real Madrid, el a adunat un total de 37 de partide, a marcat de șapte ori și a oferit o pasă decisivă.

  • Endrick este cotat la 35 de milioane de euro în acest moment.

La vârsta lui, Endrick se poate lăuda și cu un număr impresionant de selecții la naționala de seniori a Braziliei, 14, pentru care a marcat deja trei goluri.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Inundații periculoase în Spania. Apa a pătruns în autobuze și într-un spital din Sevilla. FOTO
Inundații periculoase &icirc;n Spania. Apa a pătruns &icirc;n autobuze și &icirc;ntr-un spital din Sevilla. FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Liverpool, un dezastru istoric: așa ceva nu se mai &icirc;nt&acirc;mplase de 91 de ani!
Liverpool, un dezastru istoric: așa ceva nu se mai întâmplase de 91 de ani!
ULTIMELE STIRI
Alibec, &icirc;n sf&acirc;rșit! Atacantul a marcat și apoi i-a transmis un mesaj lui Gigi Becali: Asta nu mai contează!
Alibec, în sfârșit! Atacantul a marcat și apoi i-a transmis un mesaj lui Gigi Becali: "Asta nu mai contează!"
&bdquo;Perla&ldquo; FCSB-ului l-a convins pe Mihai Stoica: &bdquo;Aproape perfect&ldquo;
„Perla“ FCSB-ului l-a convins pe Mihai Stoica: „Aproape perfect“
Liverpool, un dezastru istoric: așa ceva nu se mai &icirc;nt&acirc;mplase de 91 de ani!
Liverpool, un dezastru istoric: așa ceva nu se mai întâmplase de 91 de ani!
A explicat de ce a &icirc;nceput să pl&acirc;ngă imediat după ce soțul său a primit gol: &rdquo;A fost o perioadă grea&rdquo;
A explicat de ce a început să plângă imediat după ce soțul său a primit gol: ”A fost o perioadă grea”
&Icirc;ntrebarea care l-a scos din minți pe Patrick Vieira, antrenorul lui Genoa: Asta mă &icirc;ntrebi acum?
Întrebarea care l-a scos din minți pe Patrick Vieira, antrenorul lui Genoa: "Asta mă întrebi acum?"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Antrenor-surpriză pentru FCSB: &rdquo;Dacă Gigi Becali acceptă asta, o să-mi pun amprenta la echipă&rdquo;

Antrenor-surpriză pentru FCSB: ”Dacă Gigi Becali acceptă asta, o să-mi pun amprenta la echipă”

Nota primită de Cristi Chivu, după ce Inter a &icirc;nvins-o fără drept de apel pe Fiorentina

Nota primită de Cristi Chivu, după ce Inter a învins-o fără drept de apel pe Fiorentina

Gloria Bistrița - FCSB 1-3 | Roș-albaștrii, victorie chinuită &icirc;n Cupa Rom&acirc;niei

Gloria Bistrița - FCSB 1-3 | Roș-albaștrii, victorie chinuită în Cupa României

Cel mai cunoscut oligarh din Ucraina, favorit să preia o companie imensă din Rom&acirc;nia și să devină patronul unui club din Liga 1!

Cel mai cunoscut oligarh din Ucraina, favorit să preia o companie imensă din România și să devină patronul unui club din Liga 1!

Uluitor! S-a furat un ceas Rolex din vestiarul lui FCSB, iar antrenorul a intervenit imediat: &rdquo;A arătat ce fel de om e&rdquo;

Uluitor! S-a furat un ceas Rolex din vestiarul lui FCSB, iar antrenorul a intervenit imediat: ”A arătat ce fel de om e”

Alanyaspor a luat decizia &icirc;n cazul lui Ianis Hagi

Alanyaspor a luat decizia în cazul lui Ianis Hagi



Recomandarile redactiei
&bdquo;Perla&ldquo; FCSB-ului l-a convins pe Mihai Stoica: &bdquo;Aproape perfect&ldquo;
„Perla“ FCSB-ului l-a convins pe Mihai Stoica: „Aproape perfect“
Alibec, &icirc;n sf&acirc;rșit! Atacantul a marcat și apoi i-a transmis un mesaj lui Gigi Becali: Asta nu mai contează!
Alibec, în sfârșit! Atacantul a marcat și apoi i-a transmis un mesaj lui Gigi Becali: "Asta nu mai contează!"
A explicat de ce a &icirc;nceput să pl&acirc;ngă imediat după ce soțul său a primit gol: &rdquo;A fost o perioadă grea&rdquo;
A explicat de ce a început să plângă imediat după ce soțul său a primit gol: ”A fost o perioadă grea”
Cristi Chivu, de neoprit pe banca lui Inter! Lecție cu Fiorentina și discurs de campion: Avem această datorie!
Cristi Chivu, de neoprit pe banca lui Inter! Lecție cu Fiorentina și discurs de campion: "Avem această datorie!"
Liverpool, un dezastru istoric: așa ceva nu se mai &icirc;nt&acirc;mplase de 91 de ani!
Liverpool, un dezastru istoric: așa ceva nu se mai întâmplase de 91 de ani!
Alte subiecte de interes
Kylian Mbappe str&acirc;nește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius &icirc;ncă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Transfer de titlu la Bayer Leverkusen! &rdquo;Nebunia&rdquo; pregătită de Xabi Alonso, pentru un alt campionat de succes
Transfer de titlu la Bayer Leverkusen! ”Nebunia” pregătită de Xabi Alonso, pentru un alt campionat de succes
Cum a reacționat Xabi Alonso după gestul făcut de Gian Piero Gasperini
Cum a reacționat Xabi Alonso după gestul făcut de Gian Piero Gasperini
După Mbappe și Endrick, Real Madrid mai pregătește două lovituri: sumele de transfer + c&acirc;nd sunt gata
După Mbappe și Endrick, Real Madrid mai pregătește două lovituri: sumele de transfer + când sunt gata
Real Madrid și-a prezentat noul atacant de 70 de milioane de euro! Nu am cuvinte să descriu ceea ce simt
Real Madrid și-a prezentat noul atacant de 70 de milioane de euro! "Nu am cuvinte să descriu ceea ce simt"
CITESTE SI
Noua ipoteză a anchetatorilor privind moartea Ștefaniei Szabo. Medicii legiști au făcut necropsia

stirileprotv Noua ipoteză a anchetatorilor privind moartea Ștefaniei Szabo. Medicii legiști au făcut necropsia

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Bărbatul din Arad care și-a t&acirc;r&acirc;t fosta iubită peste un kilometru cu mașina, la 100 km/h, a fost trimis &icirc;n judecată

stirileprotv Bărbatul din Arad care și-a târât fosta iubită peste un kilometru cu mașina, la 100 km/h, a fost trimis în judecată

Anchetatorii au stabilit epicentrul exploziei din Rahova. &bdquo;Acolo a fost cea mai puternică&rdquo;

stirileprotv Anchetatorii au stabilit epicentrul exploziei din Rahova. „Acolo a fost cea mai puternică”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!