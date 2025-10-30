Xabi Alonso a luat decizia finală: jucătorul e OUT de la Real Madrid!

Brazilianul Endrick (19 ani), pe care Real Madrid l-a cumpărat pentru 47,5 milioane de euro de la Palmeiras, nu a primit șanse din partea antrenorului Xabi Alonso în acest sezon.



Sud-americanul este aproape de o plecare de pe ”Santiago Bernabeu”, aspect despre care s-a scris inclusiv în vară, când acesta a preferat să rămână sub comanda noului său antrenor.



Xabi Alonso a decis: Endrick, OUT de la Real Madrid!



Acum, Real Madrid vrea să-l cedeze pe Endrick, dar doar sub formă de împrumut, după ce s-a zvonit că liderul din La Liga ar accepta și un transfer definitiv pentru 60 de milioane de euro. Primele echipe interesate de brazilian sunt din Premier League, scrie TEAMTalk.



Aston Villa și West Ham sunt interesate să-l transfere pe puștiul de la Real Madrid sub formă de împrumut, în timp ce Brighton ar fi interesată, mai degrabă, de un transfer definitiv. Rămâne de văzut ce decizie va lua Real Madrid.

