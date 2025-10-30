La finalul partidei, antrenorul român și-a lăudat jucătorii, având un discurs special pentru Hakan Calhanoglu, autorul unei "duble", dar și pentru tânărul Petar Sucic, celălalt marcator al serii.



Inter, aflată acum pe locul trei în clasament, s-a impus în repriza secundă. Calhanoglu a deblocat tabela în minutul 66, cu un șut superb din afara careului. Sucic a făcut 2-0 cinci minute mai târziu (71'), iar Calhanoglu a stabilit scorul final din penalty (88').



"A fost extraordinar!"



După meci, Chivu a analizat prestațiile individuale și a explicat cum a reușit să-l recupereze mental pe Calhanoglu, omul meciului.



"Calitatea lui Hakan nu se discută. De ani de zile el este unul dintre cei mai buni jucători din lume pe postul său", a punctat Chivu, adăugând: "Avea doar nevoie să-și regăsească motivația și să depășească un moment dificil. Acum culegem roadele muncii unui mare mijlocaș: șutul acela de la distanță nu e ceva ce probezi la antrenament".



Românul a avut cuvinte de laudă și pentru Petar Sucic: "Sunt fericit pentru el, e un mijlocaș complet care poate face totul, poate juca și închizător într-un sistem cu doi. Are o viteză foarte bună și aleargă într-un anume fel, fără să-și piardă luciditatea și talentul. Crește".



Chivu a vorbit și despre experimentul Bisseck, folosit ca fundaș central: "Îl mai încercasem la Bruxelles și a mers destul de bine. Are caracteristicile necesare pentru acel rol: i-am cerut să nu-i lase profunzime lui Kean și a fost extraordinar".

