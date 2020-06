Torje, dorinta ascunsa a lui Gigi Becali?! Fostul jucator al 'cainilor' face dezvaluiri bomba: "Au fost discutii de mai multe ori"

Torje a dezvaluit ca a avut mai multe oferte de la echipa patronata de Gigi Becali, dar le-a refuzat pe toate.

Inainte sa fie cumparat de Udinese in 2011, pentru suma de 5 milioane de euro, Torje a fost unul dintre cei mai buni mijlocasi din Liga 1.

Mai multe cluburi din tara au dorit sa il transfere, iar printre ele s-a numarat si FCSB. Chiar daca au fost mai multe oferte, fostul jucator al lui Dinamo a explicat de ce a ales sa le refuze pe toate.

"Au fost discutii, dar n-a fost niciodata o foaie oficiala. Au fost discutii de mai multe ori. Daca ma gandeam sa plec acolo, ma duceam cand au fost discutii. Dar nu s-a pus problema niciodata de asa ceva. Dupa primele doua ture de discutii, cei de acolo stiau ca nu ma duc. Faptul ca am avut multi prieteni in vestiar m-a facut sa ma atasez de club. Am multi prieteni care fac parte din galerie, din clubul Dinamo. Am avut multi prieteni care m-au respectat foarte mult si m-am atasat de ei", a declarat Torje pentru ProSport.

De asemenea, el a spus ca ii este dor de echipa nationala si isi doreste sa fie convocat din nou.

"Mi-as dori sa revin la echipa nationala. Este lucrul care imi lipseste cel mai mult. N-am fost niciodata genul de jucator caruia sa i se bage pumnul in gura. Nu am fost un pupincurist",a declarat jucatorul lui AE Larisa.

