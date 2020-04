Gabi Torje ar fi vrut sa revina la Dinamo: "Am fost 6 luni liber de contract, nu m-a cautat nimeni". Ce ii sfatuieste pe fani ca sa salveze clubul

Fostul dinamovist nu exclude o revenire in Liga 1.

Gabi Torje evolueaza in prezent in Grecia, la Enosi Larissa, si asteapta deocamdata sa reia activitatea, campionatul elen fiind de asemenea intrerupt. In ceea ce priveste situatia de la Dinamo, Torje ii sfatuieste pe suporteri sa faca front comun pentru salvarea clubului si sa uite de rivalitati.

"Am vorbit cu antrenorul meu, ne-a zis ca la inceputul lui mai incepem pregatirea. La noi e mai usor pentru ca avem 7 meciuri de jucat, in 5 saptamani terminam. E diferenta mare totusi aici sa joci pe timpul verii, foarte dificil. Se va juca fara suporteri, insa ar fi contat pentru noi suportul lor, daca terminam pe locul 7 in campionat putem merge in Europa.

Legat de Dinamo, eu cred ca suporterii, la cat e mult iubesc acest club, se vor mobiliza si vor salva clubul. Si daca va da faliment si va ajunge in ligile inferioare, Dinamo va renaste. Nu cred ca se va intampla, dar daca se va intampla, Dinamo va reveni acolo sus unde ii este locul.

E strict parerea mea, dar cred ca fanii trebuie sa se uneasca. Impreuna pot salva clubul. Ar trebui sa lase orgoliile deoparte, ca intr-o familie: pentru binele copiilor, mama si tata trebuie sa se inteleaga.

Eu am fost liber de contract 6 luni, nu m-a contactat nimeni de la Dinamo sa revin", a spus Torje, la DigiSport.