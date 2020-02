Ultima ora! Gabi Torje si-a gasit echipa! Cu cine urmeaza sa semneze romanul

Gabriel Torje si-a gasit echipa dupa o pauza de 6 luni.

Mijlocasul roman este aproape de o intelegere cu Larissa, ocupanta locului 9 din campionatul Greciei. Torje va semna un contract valabil pe 6 luni, cu optiune pentru inca un sezon.

Gabi Torje a avut o pauza de 6 luni, jucand ultima data pentru Sivasspor, in Turcia. De-a lungul carierei, romanul a mai jucat la echipe precum: Politehnica Timisoara, Dinamo, Udinese, Granada, Espanyol, Konyaspor sau Osmanlispor. Mijlocasul are 55 de selectii pentru nationala Romaniei si a reusit 11 goluri in tricoul acesteia.



30 de ani are Torje si e cotat la 550 000 de euro conform transfermarkt.