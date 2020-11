Gabi Tamas, dezamagit de conducerea lui Dinamo! "Mi se pareau ok si eu nu prea ma insel!" Ce spune de viitorul lui Contra la echipa

Gabi Tamas este in relatii apropiate cu spaniolii care au preluat Dinamo si in vara a fost dorit la echipa.

Tamas se felicita ca a refuzat-o pe Dinamo in vara si a ales sa mearga in Liga a 2-a, la 'U' Cluj. Situatia din Stefan cel Mare este tot mai tensionata pe zi ce trece si fostul fundas al 'cainilor' spune ca nu se astepta sa se ajunga intr-un asemenea punct.

Tamas a tinut permanent legatura cu spaniolii de la Dinamo si spune ca i-au dat impresia ca prezinta incredere:

"Eu zic ca afecteaza pe toata lumea fotbalului, e un moment foarte dificil la Dinamo. Eu am tinut legatura cu spaniolii, mi se pareau oameni ok. Da, am fost si eu dorit. Eu zic ca am ales foarte bine.

Da, mie asa mi-au dat impresia, ca prezinta incredere, si nu prea ma insel cand vine vorba de oameni. Eu ma bucur ca ramane la echipa Cosmin Contra, el poate trage echipa dupa el, la modul la cum a fost el ca jucator", a spus Gabi Tamas, la Digi Sport.

Tamas a fost la un pas sa semneze in vara cu Dinamo si chiar a fost vazut la Hotelul RIN, unde a negociat cu spaniolii. Cele doua parti nu au ajuns la o intelegere atunci, iar fundasul a semnat cu Universitatea Cluj.