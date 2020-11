EXCLUSIV | Un fost antrenor al lui Dinamo a identificat principala problema a echipei: "Domne, daca ai valoare castigi meciuri! Ei nu dovedesc"

Dinamo se afla in stare critica.

Echipa a pierdut si ultimul meci de campionat, in fata Viitorului Constanta, cu 1-2, si se afla al a cincea infrangere consecutiva in Liga 1.Spaniolii nu au adus inca resurse financiare, iar jucatorii nu mai cred nimic pana nu vad banii in cont.

Fostul antrenor din Stefan cel Mare, Ioan Andone, a vorbit in cadrul emisiunii Ora Exacta in Sport de pe PRO X. El considera ca problema la club este lipsa de valoare. De asemenea, oficialul de la FC Voluntari spune ca jucatorii noi veneti trateaza meciurile cu lejeritate si nu se implica suficient.

"Nu poti sa zici ca Dinamo a fost dominata in cele 5 infrangeri consecutive. Au gresit si gresesc in continuare. Nu se poate sa fie atata lipsa de concentrare. Ca au avut sanse, ca nu stiu ce. Domne, daca ai valoare castigi meciuri, daca ai valoare. Ei nu dovedesc valoarea in teren, atat de multi jucatori straini care au venit pe cai mari si nu joaca, nu obtin rezultate.



Contra stie mai bine, sau poate ca inca nu a analizat ce pot acesti jucatori. Probabil sunt foarte lejeri ca au venit din campionate puternice, trateaza meciurile foarte usor si cred ca daca ei au valoare vor castiga meciuri. Vor avea probleme mari in continuare. Din ce demonstreaza pe teren, nu au un lot de primele 6", a spus Ioan Andone in exclusivitate pentru PRO X.