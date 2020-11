Meci TARE pentru Dinamo cu Viitorul, in saisprezecimile Cupei Romaniei! FCSB, duel cu Gloria Buzau! Meci de Liga 1 si pentru CFR 

In cursul zilei de luni a avut loc tragerea la sorti a saisprezecimilor Cupei Romaniei!

Cum arata meciurile:



Academica Clinceni - Farul Constanta

Dinamo - Viitorul

Sepsi Sf. Gheorghe - Turris T. Magurele

FCSB - Gloria Buzau

U Cluj - Husana Husi

Hermannstadt - Chindia Targoviste

Poli Iasi - CFR Cluj

FC Voluntari - Gaz Metan Medias

Petrolul Ploiesti - Ceahlaul Piatra Neamt

FC Botosani - Concordia Chiajna

Astra Giurgiu - Ripensia Timisoara

Universitatea Craiova - Progresul Spartac

Viitorul Pandurii Tg. Jiu - FC Arges

Dunarea Calarasi - CS Sanmartin

Politehnica Timisoara - FC U Craiova

Csikszereda - UTA Arad

15:30 A inceput tragerea la sorti!







Din aceasta faza a competitiei vor intra si cluburile din Liga 1, alaturi de care se vor mai afla in urne si cele 16 castigatoare din turul 4. FRF a impartit echipele in doua urne. In Urna A se regasesc echipele care au ajuns in sezonul precedent pana in faza optimilor de finala, iar din urna B fac parte restul echipelor calificate in saisprezecimi: FCSB - CFR Cluj, ar putea fi duelul de foc al saisprezecimilor! Urna A: Universitatea Craiova

Astra

FC Botosani

FCSB

Hermannstadt

Sepsi OSK Sfantu Gheorghe

Academica Clinceni

FC Voluntari

Politehnica Iasi

Dinamo

Petrolul Ploiesti

Universitatea Cluj Urna B: CFR Cluj

Gaz Metan Medias

Viitorul

Chindia Targoviste

UTA

FC Arges

Turris-Oltul Turnu Magurele

Gloria Buzau

Viitorul Pandurii Targu Jiu

Farul Constanta

ASU Politehnica Timisoara

Dunarea Calarasi

Ripensia Timisoara

Concordia Chiajna

Csikszereda

U Craiova 1948

Progresul Spartac

Ceahlaul Piatra Neamt

Sanmartin

Husana Husi