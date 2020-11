EXCLUSIV | "O minciuna continua!" Conducere noua, jucatori noi, acelasi Dinamo: "Sa lucrezi cu jucatori neplatiti si mintiti e cel mai dificil lucru!"

Situatia de la Dinamo ramane in continuare extrem de dificila, dupa ce spaniolii inca nu au virat banii promisi.

Dinamo a ajuns la cinci infrangeri consecutive, iar tensiunile de la club ating cote inalte odata cu trecerea timpului si lipsa de reactie a spaniolilor.

Adrian Mihalcea, fostul antrenor al 'cainilor' din sezonul trecut a vorbit despre situatia clubului, pe care nu o vede diferita fata de cea in care el a pregatit-o pe Dinamo, atunci cand inca se afla sub conducerea lui Ionut Negoita.

"Cu siguranta am crezut in capacitatea valorica sa castige acesst meci, din pacate, rezultatul final nu e deloc linistitor. Mi-a placut jocul, Dinamo a avut momente in care a dominat si a condus jocul.

Situatia nu e roz, e cam pe aceeasi linie care era si in timpul mandatului meu.

Si eu am imbratisat la inceput ideea de a avea jucatori de renume.

Daca inclusiv antrenorul echipei, omul care a crezut cel mai mult in proiect a inceput sa aiba semne de intrebare, e posibil sa devina dramatica situatia. Pare o minciuna continua ce se intampla cu venirea banilor, de pe o zi pe alta. Jucatori, antrenori pacaliti. E dureros.

La noi, rabdarea e un cuvant foarte pretios in fotbal. El are un contract bine determinat. Poate sa incerce sa redreseze echipa, baietii am vazut ca sunt multumiti de el si vor sa ramana, poate ar trebui din partea lor sa faca mult mai multe, sa joace pentru el.

Sa lucrezi cu jucatorii neplatiti si mintiti, e cel mai dificil lucru, cel putin la noi in Romania", a spus Adrian Mihalcea la PRO X.