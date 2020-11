"M-am simtit pacalit!" Prima REACTIE a lui Contra dupa a cincea INFRANGERE consecutiva cu Dinamo! Ce spune despre plecare

Dinamo a pierdut in deplasarea cu Viitorul, 2-1 si ramane pe penultimul loc in clasament.

'Cainii' nu au reusit sa castige cu Viitorul, desi si-au creat ocazii de gol pe parcursul partidei. Dobrosavlevici a deschis scorul, iar Luckassen am marit avantajul constantenilor in doar 3 minute, dupa o eroare a lui Mejias.

Borja Valle a reusit sa reduca din diferenta in minutul 64, dupa ce Tordai a iesit gresit, insa dinamovistii nu au reusit sa mai marcheze pana la final, bifand astfel a cincea infrangere consecutiva.

Cosmin Contra a vorbit la finalul partidei despre jocul echipei, declarandu-se multumit comparativ cu jocul cu Sepsi. Totodata, antrenorul 'cainilor' a asigurat ca nu se gandeste sa renunte la echipa, in ciuda problemelor mari de la club.

"Daca dupa meciul cu Sepsi am avut ce sa le reprosez, azi nu am, am pierdut meciul pe mici detalii. Greseli copilaresti, dar diferenta au facut-o ei, marcand doua goluri din ocaziile pe care si le-au creat.

Suntem intr-o pasa proasta, nu avem noroc, continuam cu infrangerile. Suntem intr-o situatie foarte delicata, trebuie sa mergem inainte si sa incercam sa pregatim cel mai bine meciul cu Astra.

Concluziile la cald sunt ca avem 5 infrangeri consecutive si trebuie sa fim mai atenti sau sa dam mai mult.

Azi am avut o prima repriza in care am avut dominarea teritoriala, am avut si cateva ocazii, i-am controlat destul de bine, dupa care au marcat doua goluri in 3-4 minute.

Nu cred ca atunci cand intra pe teren se mai gandesc la problemele adminsitrative, sau nu ar trebui. Asta le-am transmis toata saptamana, datoria noastra este sa indreptam situatia sportiva.

Avem nevoie de o victorie, sa ne linistim la nivel sportiv, sa avem doua-trei meciuri in care sa legam rezultate pozitive.

Nu sunt genul care sa renunt la greu, daca as fi un las, ar fi fost foarte usor, m-am simtit si eu pacalit din mai multe puncte de vedere, dar nu renunt la greu. Raman, am incredere in munca mea, in jucatori, ca putem reusi impreuna, sa castigam meciuri si sa redresam corabia, chiar daca e greu", a spus Cosmin Contra la finalul partidei.