EXCLUSIV | Dinamo putea ajunge pe mana unor spanioli cu mai multa experienta, dar Negoita nu s-a inteles cu ei! "Era un grup din Madrid. Ei aveau un plus fata de astia care au venit"

Ioan Andone a vorbit in cadrul emisiunii Ora Exacta in Sport de pe PRO X.

Dinamo trece prin momente dificile. Echipa traverseaza in campionat o perioada de 5 infrangeri consecutive,iar spaniolii care au preluat clubul nu si-au respectat promisiunile. Jucatorii sunt dezamagiti si nu mai cred nimic pana nu vor vedea banii in conturi.

Oficialul de la FC Voluntari a dezvaluit ca in luna februarie el a discutat cu un grup de investitori spanioli din Madrid, care voiau sa cumpere Dinamo, dar nu au ajuns la un acord cu Negoita. De asemenea, Andone spune ca spaniolii cu care discutase aveau mai multa experienta fotbalistica decat cei actuali.

"Eu sincer am incercat sa ajut Dinamo. In februarie, in urma unor discutii cu un grup de investitori spanioli, care au cerut acte si nu s-au inteles cu Ionut Negoita. Nu poti sa stii, cand construiesti o echipa, cand faci un lot. Cand iti faci o strategie pe 2-3 ani de zile. Nu faci ce au facut ei. Infuzia asta mare de jucatori cu salarii enorme, care nu demonstreaza nimic pe teren. Nu pot sa spun ca ma pot duce la ora actuala la Dinamo sa reconstruiesc totul ca nu e simplu si inca nu am experienta asta ca presedinte, sa ma duc la un club si in 5 ani de zile sa ajungem in in Champions League. Greu de spus.

Nu pot sa stiu daca era mai bine cu spaniolii cu care am vorbit eu pentru ca ei n s-au inteles cu Nagoita la cumpararea procentelor. Si atunci se discuta. Ma consultau la telefon, ma intrebau de buget, se discutau sume. Probabil ei au luat legatura intre ei. Ala era un grup din Madrid. Eu aveau un plus fata de astia care au venit. Vorbim fotbalistic, aveau un om pe care voiau sa il aduca la club, sa faca strategia, care condusese doua cluburi mari in Spania, doua cluburi din La Liga. Cei care sunt actuali nu am auzit de ei. Nu fusesera implicati in actvitatea fotbalistica la nivel de La Liga", a spus Iona Andone pentru PRO X.