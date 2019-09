Gabi Balint, mesaj EMOTIONANT primit de la medici! Fostul mare atacant spera ca maine sa fie externat

Gabi Balint a avut o prima interventie telefonica, dupa infarctul suferit.

Fostul mare atacant spera sa fie externat din spital in urmatoarele zile. Acesta si-a petrecut ultimele opt zile in Spitalul Fundeni, unde a suferit o interventie chirurgicala si i s-au montat trei stenturi.

"Mi-au spus ca emotiile de la penalty-ul executat la meciul de la Sevilla au fost cu efect intarziat. Cu ocazia asta am vazut cata lume tine la mine.

Va era teama ca scapati de mine? Ma simt bine, am scapat de perfuzii. Sper ca maine sa pot pleca acasa. In cantonament era frumos, mergeam la un profiterol", a spus Gabi Balint la Digi.

Balint a suferit un infarct vineri seara

Fostul mare atacant a ajuns la spital dupa ce s-a simtit rau in cursul de vineri. ”Era acasa! Il durea stomacul si zicea ca il inteapa asa putin in partea stanga, in zona inimii. A sunat un prieten si au mers la o clinica privata pentru un control amanuntit", spunea Miodrag Belodedici pentru Libertatea.

Balint a mers imediat la Spitalul Fundeni, unde a fost supus unei interventii chirurgicale si i s-au montat 3 stenturi.

Cu sase zile in urma, medicii au luat decizia de a-i mai monta un stent. Fostul mare atacant urmeaza sa fie exernat luni.