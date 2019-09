"Stelele pot straluci doar in intuneric!" Mesajul transmis de iubita lui Gabi Balint dupa ce fostul mare international roman a suferit un infarct

Iubita lui Gabi Balint a transmis un mesaj pe retelele de socializare.

Gabi Balint a suferit ieri un infarct si a fost supus unei interventii chirurgicale la Spitalul Fundeni din capitala unde i s-au aplicat trei stenturi la inima. Fostul mare international este in afara oricarui pericol in acest moment, iar iubita sa, Luciana Pop, a tinut sa transmita un mesaj pe retelele de socializare.

"Va multumesc pentru toate incurajarile si gandurile bune! Gabi Balint a ramas la fel de puternic cum il stiam si este bine acum! Are alaturi o echipa minunata de medici la Fundeni, ceea ce ma face sa ma inchin inca o data in fata profesinalismului cardiologilor romani. Stelele pot straluci doar in intuneric", este mesajul transmis de Luciana Pop pe retelele de socializare.

Gabi Balint (56 ani) si-a inceput cariera la Gloria Bistrita, pentru ca mai apoi sa joace pentru echipa Steaua Bucuresti din 1980 pana in 1990. Jucatorul roman a facut parte din super-echipa Stelei care a cucerit Cupa Campionilor Europeni in 1986 si Supercupa Europei in 1987.

A jucat pentru echipa nationala a Romaniei si a bifat 34 de aparitii, marcand 14 goluri. In anul 1994 si-a inceput cariera de antrenor in calitate se secund la nationala Romaniei. Ultima echipa antrenata a fost CS U Craiova, in anul 2014.