Gabi Balint, prima reactie dupa ce a fost operat la inima: "Sunt ca nou acum!" Mesaj emotionant

Gabi Balint a suferit un infarct weekendul trecut si a fost operat.

Dupa 5 zile petrecute in spital, Gabi Balint le-a scris un mesaj fanilor sai de pe Facebook. Fostul mare jucator al Stelei a vazut un afis imens cu Lacatus pe geam si s-a gandit la perioada in care a fost fotbalist. "Sunt ca nou", spune Balint dupa ce i s-au montat trei stenturi la inima.



Gabi Balint: Gata. A trecut. Sunt ca nou!

"De vreo 5 zile tot privesc pe fereastra salonului spitalului Fundeni si ma intreb: O fi Laca sau ingerul meu pazitor?! ????

Gata. A trecut. Sunt ca nou.

Multumesc pentru toate mesajele voastre (mult mai multe decit cele pe care le primesc de ziua mea sau de Craciun) ???? Multumesc ca v-ati facut griji si v-ati rugat pentru mine! Am realizat cit sunt apreciat in tara mea si asta mi-a dat putere. Totusi cand mi-am citit CV-ul pe anumite platforme online... Balint a fost...a jucat...a cistigat... Brrr... Senzatia ca eram deja plecat cu mingea la picior m-a cuprins.????

Ma inclin in fata colectivului de medici si asistenti de la institutul de urgenta pentru boli cardiovasculare Dr. C.C. Iliescu. Datorita lor mai pot sa hoinaresc si eu prin viata. Nu exista cuvinte care sa-mi exprime multumirea.

In fiecare zi ne intersectam cu ea in oras. Ambulanta. O privim cum trece in viteza cu girofarurile si sirena pornite, strecurindu-se printre masini. Niciodata nu m-am gindit ca intr-o buna zi as putea fi eu cel care are nevoie de ajutor. Ramineti in masini! Priviti-o de acolo!", e mesajul scris de Balint.